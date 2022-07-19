人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

三湘印象·森林海尚城北京双展厅开放

2022年07月19日17:09 | 来源：新华网
小字号

原标题：三湘印象 森林海尚城北京双展厅开放

7月19日，三湘印象·森林海尚城北京双展厅正式开放。

据了解，三湘印象·森林海尚城，是位于燕郊北部科学城板块的106万平方米超大社区，涵盖了商业、住宅等多重业态，项目精装修交付。

“目前我在建国门附近工作，最近考虑置业，看了好几个北京市内的项目，因为路程、交通等情况，上班浪费在路上的时间都要1个多小时。前几天了解到三湘印象·森林海尚城，我开车到项目，发现一路很顺畅，而且只用了半个多小时，这让我很满意。”现场一位年轻的置业者小刘这样表示：“而且项目配置也很高，像方正全明的户型，前卫的中西厨设计、超常规的洄游双阳台，加上主卧套房不但有步入式衣帽间，还有干湿分离的卫浴，这些设计轻松就能拥有，这些很打动我。”

作为拥有20年一线城市住宅打造经验，拥有多项自主研发成果，并获得多项国家专利的房企，三湘印象以上海为战略核心，在长三角地区开发建设了多个楼盘。

作为布局全国，进入北方市场的项目，三湘印象·森林海尚城升级了三湘印象明星产品系“海尚系”，依托公司的“文化、地产、投资”多维资源、发挥地产综合开发及运营的优势，为整个环京带来品质人居，也带来北京东部置业的另一种可能。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
大豆和玉米一起种 这个气象“密码”是关键
　　人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）近日，在四川省自贡市富顺县兜山镇，播种机发出阵阵轰鸣。与以往不同的是，今年当地利用撂荒地，按“两行玉米+3行大豆”的比例进行玉米大豆带状复合种植，让昔日撂荒地变成今日“淘金田”。…
两部门颁布《安检员（邮件快件安检员）国家职业技能标准》
　　人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）近日，人力资源社会保障部、国家邮政局联合印发文件，颁布《安检员（邮件快件安检员）国家职业技能标准》（以下简称《标准》）。 《标准》结合行业实际，遵循整体性和适应性、先进性和前瞻性、实用性和可操作性等原则，设置四个等级，明确了各等级需掌握的工作内容、技能要求和相关知识，具有较强的可操作性和前瞻性，为开展职业评价、职业培训和职业教育奠定坚实基础，提供基本遵循。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部