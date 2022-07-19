原标题：三湘印象 森林海尚城北京双展厅开放

7月19日，三湘印象·森林海尚城北京双展厅正式开放。

据了解，三湘印象·森林海尚城，是位于燕郊北部科学城板块的106万平方米超大社区，涵盖了商业、住宅等多重业态，项目精装修交付。

“目前我在建国门附近工作，最近考虑置业，看了好几个北京市内的项目，因为路程、交通等情况，上班浪费在路上的时间都要1个多小时。前几天了解到三湘印象·森林海尚城，我开车到项目，发现一路很顺畅，而且只用了半个多小时，这让我很满意。”现场一位年轻的置业者小刘这样表示：“而且项目配置也很高，像方正全明的户型，前卫的中西厨设计、超常规的洄游双阳台，加上主卧套房不但有步入式衣帽间，还有干湿分离的卫浴，这些设计轻松就能拥有，这些很打动我。”

作为拥有20年一线城市住宅打造经验，拥有多项自主研发成果，并获得多项国家专利的房企，三湘印象以上海为战略核心，在长三角地区开发建设了多个楼盘。

作为布局全国，进入北方市场的项目，三湘印象·森林海尚城升级了三湘印象明星产品系“海尚系”，依托公司的“文化、地产、投资”多维资源、发挥地产综合开发及运营的优势，为整个环京带来品质人居，也带来北京东部置业的另一种可能。

(责编：曹淼、李源)