第九届“百所高校千名博士青岛行”举办
2022年08月15日14:11 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电 近日，由山东省人力资源和社会保障厅指导，中共青岛市委组织部、青岛市人力资源和社会保障局主办的第九届“百所高校千名博士青岛行”活动举办。活动以“智汇青春之岛，博引活力未来”为主题，通过线上、线下相结合的方式举办，设置高层次人才洽谈、项目对接会、研修分营等活动板块，吸引来自北京大学、清华大学等56所国内外重点知名高校1000余名博士生集聚一堂，活动网络直播点击量约8万次。
据了解，“百所高校千名博士青岛行”活动作为青岛市具有较大影响力的人才交流节会，历经9年的培育发展，已经成为岛城汇聚高端人才智力的“金字招牌”，累计吸引来自150余所海内外高校共3000余名博士来青对接洽谈，400余名博士通过活动平台留青发展。
（钟云鹏 吕鸿飞）
(责编：曹淼、杨迪)
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