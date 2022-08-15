原标题：【促就业全社会在行动24】硬核举措30条，帮助就业见实效

走进位于山西省太原市文瀛湖畔的人才公寓，简约时尚的装修、明亮优雅的环境，让人眼前一亮。

“对于我们刚刚步入职场的新人来说，能够住上这样的房子，真是做梦都想不到！”今年刚从山西医科大学毕业的周涛兴奋地对记者说。

前不久，周涛正式成为恒伦医疗科技股份有限公司的一员，也成为今年企业新入职人员中第一个入住人才公寓的毕业生。

“每个月房租1500元，政府承担三分之二，我只需要出500元，大大减轻了经济负担。而且，这里交通便利，每天坐地铁上班只要20分钟。”周涛说，“房间里衣柜、书桌、空调、洗衣机、热水器等一应俱全，还配有独立卫生间，可以说是拎包入住、一步到位。”

记者看到，人才公寓里不仅有公共厨房、图书室、会议室、影音室、娱乐休闲区等配套设施，还有篮球场、健身房等体育健身场所。

“今年，太原市给我们新招的大学毕业生提供了6套人才公寓。”恒伦医疗科技股份有限公司人力资源总监高翔说，“整个申请过程十分简便，新入职毕业生填写人才公寓租住申请表，我们收集齐所有材料后，递交到相关部门进行审批，一周左右就可以通过。”

周涛的故事，只是太原市促进高校毕业生就业创业工作的一个缩影。

近年来，太原市陆续出台一揽子就业扶持政策：2019年出台《高校毕业生和高技能人才来并工作补助（贴）发放实施办法》等三个文件；2020年印发《关于2020年申报高校毕业生、高技能人才来并工作补助（贴）和本土人才能力素质提升补助的通知》。

今年6月，《太原市促进高校毕业生就业创业工作举措》出台。30条举措，条条“解渴”，堪称硬核——扩大岗位供给、发放吸纳就业补助、给予双创资金奖励、持续开展高校毕业生就业见习、集中开展高校毕业生就业创业培训、实行创业税收优惠和创业金融支持、实施高校毕业生创业补贴“归集简办”政策、免费提供创业工位和创业计算机、实施高校毕业生人才补贴政策……

“太原市将通过强化扶持政策，拓宽就业创业渠道，全力促进高校毕业生稳定就业、自主创业。”太原市人社局党组书记、局长郝虎生表示。

“2019年开始，我们公司就成为太原市就业见习基地，今年又为毕业生提供30多个就业见习岗位。”恒伦医疗科技股份有限公司人力资源部人事专员刘金玲告诉记者，“就业见习人员按要求在太原市人社局进行身份备案，如果在见习期满1年后，留用人员比例达到百分之八十以上，政府还会按照见习人员人数给予我们相应的奖励。”

太原市人社局三级调研员段晓宇告诉记者，今年太原开发了超过3600个就业见习岗位。就业见习期为3至12个月，其间，依照当地最低工资标准60%的比例，为见习单位按照见习人数每月发放补贴，并给予每人一次性240元的保费定额补助。

与此同时，太原市还实施高校毕业生人才补贴政策。“每年10月，公司将申请材料集中递交到所在区政务大厅人才服务窗口，一个月内补贴就会发放到申请人的联名卡上。”恒伦悦伦口腔医院人事主任南晓妮说，2019年，28名新入职毕业生申请到补贴24万元；2020年，30名新入职毕业生申请到补贴40多万元；2021年，36名新入职毕业生申请到补贴50多万元，“支持力度越来越大，我们招收高校毕业生的动力也越来越足”。（记者 杨珏 通讯员 武笑）

(责编：曹淼、杨迪)

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