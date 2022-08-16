本报记者 潘旭涛 李 贞 叶 子

8月14日，收割机在重庆市南川区南城街道清泉社区的稻田里抢收稻谷。

瞿明斌摄（人民图片）

农谚说：“七月十五定旱涝，八月十五定收成。”当前，夏粮丰收已到手，秋粮丰收有基础。国家统计局数据显示，今年夏粮产量创历史新高，全国夏粮总产量14739万吨，比上年增加143.4万吨。

夏粮丰收了，全年经济就托底了。夏粮增产丰收，为稳住经济大盘积蓄力量，为应对各种挑战增添了充足底气。

“丰收来之不易。”中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智向本报记者表示，受疫情以及国际局势影响，农产品国际贸易格局发生变化，对粮食安全的影响也在逐渐显现，“丰收答卷”对端稳“中国饭碗”具有重要意义。

全年丰收，基础扎实

眼下，夏粮已经归仓。各地绷紧弦、加油干，压茬抓秋粮。

在东北肥沃的黑土地上，小麦陆续进入收割季。

一望无垠的金色麦田，大型联合收割机来回驰骋，伴随着机器的轰鸣声，层层麦浪被卷入机械中，金黄的小麦一颗颗收入“囊”中……北大荒集团九三分公司农业发展部工作人员介绍，今年的小麦单产预计可达382公斤。

“瞧，已经开始结荚了，一棵最少50多个荚。”8月初，吉林省乾安县大遐畜牧场的职工曲富贵正在田间查看大豆长势，“豆秆长到我腰这么高，差不多有1米2，还能长，今年秋收产量没问题。”曲富贵信心满满。

在中部平原，农民脸上扬起自信的笑容。

安徽省太和县张槐村，种粮能手徐淙祥沿着窄窄的田埂，查看抽穗的玉米。夏粮已归仓，新一茬庄稼是老徐心头的“宝贝”。“今年夏收，小麦亩产再创新高！”老徐激动地说，“一年两季，好好看管，今年收入肯定错不了。”

河南省灵宝市西阎乡种粮大户常项生，最近正忙着给玉米浇水。“小麦已经入仓，玉米长势也很不错，亩产肯定过吨。”

在南方的汪汪水田里，晚稻株株青绿。

“今年大通湖区早稻收割全程机械化率达到了98%以上，再加上天气晴好，早稻丰收已成定局。”在湖南省益阳市大通湖区北洲子镇，种粮大户沈文超干劲十足，他要趁着最近的有利天气，尽快完成晚稻插秧。

立秋过后，广西壮族自治区岑溪市岑城镇垌尾村的村民们，抓紧农时忙“双抢”。早稻收获基本结束，粮食生产进入紧抓秋粮关键期，春争日，夏争时，“金黄的早稻刚收，绿油油的晚稻秧立马就下地”。

夏粮已丰收，秋粮长势好，全年粮食丰收基础扎实。“夏粮丰收到手，秋粮面积稳中有增，粮食生产总体形势向好，我们有能力、有底气、有条件完成全年粮食生产目标。”农业农村部相关负责人表示。

丰收成果，来之不易

从江淮沃野到华北粮仓，夏粮“丰收答卷”背后的原因是什么？

政策精准发力，稳住种粮预期。

“43亩地有2500多元种粮补贴，夏粮刚打下来，钱就到了账。”河南省鹤壁市金山街道岔河村粮农卢伟国高兴地说，“粮食补贴、农机补贴，真金白银让俺愿意种粮，多种好粮。”

“有种粮补贴、规模化种植补贴、大豆玉米套种补贴，种粮大户租地、买农资贷款也有优惠政策。政策这么好，我们明年想再多包一点儿地。”内蒙古巴彦淖尔农保姆生物科技服务有限公司负责人杜博说。

今年，中央财政安排夏粮小麦促壮稳产补助资金60多亿元，支持小麦抢种、促弱转壮和“一喷三防”全覆盖，两次向实际种粮农民发放一次性补贴共300亿元，再次提高稻谷、小麦最低收购价格……政策“大礼包”让农民种粮积极性高涨。

科技保驾护航，助力稳产增产。

在江苏省射阳县临海农场，一台台北斗导航小麦无人收割机，在金色麦浪中齐头并进，智能“吞”麦，精确“吐”粒。“今年小麦生产依靠智能农机，实现精确播种、施肥、施药、灌溉和收获，既省成本、效果又好，亩均产量能达到1200斤。”苏垦农发临海分公司负责人黄礼庆说。

在四川省崇州市，高标准农田集中连片，智能农机、遥感卫星、地面感应装置构建起数字化智慧农田管理系统。“动动手指头就可以监测水稻生长情况。”集贤梁景土地股份合作社理事长牟崇伦掏出手机，打开APP，点一下就能看到插秧机作业情况。以往“手忙脚乱”，如今熟练地“云”上巡田，这位种田30多年的老农多了一份从容。

目前，全国农作物耕种收综合机械化率超过72%。各地区大力推动传统农业向智慧农业转型，卫星导航、5G技术、无人机生产作业得到广泛应用，藏粮于技正加速成为现实，会种地变成了“慧种地”。

农户辛勤耕耘，抗灾勇夺丰收。

河北省邢台市任泽区种粮大户赵孟辉经营着800多亩粮田。去年10月份连续下雨，田间积水，眼看小麦播不下去。他抓紧排水晾晒，农机能进地时深翻土地，晾晒散墒，旋耕备播。终于在11月上中旬，完成了播种。今年春季，他又浇了“三水”，追施速效氮肥，喷施三次叶面肥。“亩产高，加上今年价格好，一亩地净赚500多元，效益是多年来最好的。”赵孟辉说。

一分耕耘，一分收获。今年夏粮丰收着实来之不易，克服了冬小麦晚播、农资价格上涨和国内疫情多点散发等多种不利因素影响，是在遭遇去年罕见秋汛后的抗灾中夺丰收，是在历史高点上的高位再增产。

粮食安全，底气十足

夏粮能交上“丰收答卷”，离不开中国对粮食安全保障的重视。

种优则物丰，粮安则民安。只有攥紧“中国种子”，才能端稳“中国饭碗”。

在零下18摄氏度、湿度小于50%的低温库中，一排排蓝色种子箱叠放整齐。这是坐落于中国农业科学院的国家农作物种质资源库新库，于去年9月投入运行。“这是全球单体量最大、保存能力最强的国家级种质库。”中国农科院作物科学研究所种质资源中心主任李立会介绍，资源库可容纳150万份种质资源，“能够满足国家未来50年种质资源安全保存、精准鉴定、新基因发掘和育种的重大需求”。

位于海南省的国家南繁科研育种基地，多年来为全国各地农业科研人员的育种研究提供支持。目前，每年有来自800多家种业企事业单位的超8000名科技人员，到海南从事南繁工作。

今年，来自湖南杂交水稻研究中心的研究员何强，从海南三亚带回近5000份种子材料，种在了长沙本部基地的试验田中。盛夏时节，绿油油的稻田散发出阵阵清香。何强说：“我争取从中挑选出更多表现突出的组合，培育出米质优、抗病性强、抗倒伏的水稻良种。”

民非谷不食，谷非地不生。耕地是粮食生产的命根子。

浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村党委书记庞国伟，有另一个身份——田长。“现在种田，有‘三变一不变’。”庞国伟总结道，“田长在监管、机械田里转、种田能挣钱。不变的是，农田依旧是农田，而且是良田。”这两年，超丁村里的“小田”逐渐变“大田”。原来零散的耕地集中为三大地块，大型机械可以跑了，耕地质量也提高了。

今年8月1日，黑土地保护法正式施行，用法律守护“耕地中的大熊猫”。农业农村部耕地质量监测保护中心主任谢建华认为，黑土地保护法把黑土地保护、利用、治理、修复等活动以法律的形式确定下来，对黑土地资源实行全面保护、综合治理、系统修复的原则，为保护好、利用好黑土地这一宝贵的土地资源提供了法治保障。

为了让粮食安全基础更牢，中国严格落实耕地保护制度，确保18亿亩耕地实至名归，到今年底全国将累计建成10亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田，保障粮食产能在1万亿斤以上。

(责编：胡永秋、袁勃)

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