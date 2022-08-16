本报北京8月15日电 （记者徐佩玉）由中国贸促会商业行业委员会、山东省贸促会和山东省市场监督管理局联合主办的第五届中国管理体系标准化论坛日前在山东省青岛市举行。论坛上发布了《中国管理体系标准化论坛青岛倡议》。

倡议认为，管理体系标准化是推动质量强国战略，推动国家质量基础设施建设的重要组成部分，是促进企业质量提升和管理创新的重要技术支撑，也是企业开展国际贸易和国际经济合作的重要基础。

倡议呼吁全国贸促系统和全国市场监管系统建立上下联动，横向协同的工作机制。开展管理体系创新研究，发挥中国贸促会商业行业委员会管理体系创新研究中心的资源聚合作用。

同时，倡议鼓励工商界提升管理体系标准化意识，跟进管理体系标准化动态，及时导入最新的、国际通行的管理体系标准，更好参与全球经济治理、融入全球价值链。

(责编：胡永秋、袁勃)

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