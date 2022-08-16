人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上半年，新兴产业开工项目3202个，规上工业增加值同比增长5.6%——

安徽制造业展现新活力

2022年08月16日06:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报合肥8月15日电  （记者田先进）4月26日，蔚来第20万台量产车下线；6月22日，大众汽车（安徽）有限公司首台白车身下线；6月30日，比亚迪合肥基地第一辆整车下线。上半年，安徽汽车产量78.1万辆，同比增长6.1%，其中新能源汽车21.4万辆，同比增长94.1%，占全省汽车产量的27.4%。

　　“汽车制造业工业增加值上半年同比增长10.3%，新能源汽车表现更是抢眼。”安徽省经济和信息化厅总工程师徐文章介绍。

　　新能源汽车产业快速崛起，正是安徽加快发展新兴产业、奋力打造制造业强省、稳住全省上半年经济大盘的一个缩影。

　　2020年8月，习近平总书记在安徽考察时指出，要进一步夯实创新的基础，加快科技成果转化，加快培育新兴产业，锲而不舍、久久为功。

　　安徽省委、省政府贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以打造新兴产业聚集地、发展十大新兴产业为重点任务，加快转化创新成果，积极抢占高质量发展制高点。目前安徽已形成26个省重大新兴产业基地和4个国家级战略性新兴产业集群，产业链供应链韧性增强，新兴动能支撑力度加大，产业结构进一步优化。

　　新能源汽车产业是重点发展的十大新兴产业之一，安徽大力实施三年行动计划，积极推动产业链招商。仅合肥近3年就签约新能源汽车产业重点项目158个，总投资1411亿元。截至今年6月底，全省汽车制造业规模以上企业已达1052家，较去年底净增94家。

　　优化营商环境，打造产业生态，推动项目签约开工。今年初，安徽省委、省政府出台《关于创建一流营商环境的意见》，要求各级政府全力做好涉企服务“一屏通办”，切实落实减税降费降成本政策等工作；4月，省政府出台支持市场主体纾困解难23条等政策举措；5月，省发改委、财政厅等6个省直单位向社会公布“重大项目建设要素保障工作承诺事项”……

　　一批高质量产业项目纷纷落地。上半年，全省制造业投资增长21.4%。十大新兴产业“双招双引”开工项目3202个、总投资13059亿元，新增投产项目1341个、总投资5021亿元，仅新开工百亿元以上的项目就有4个，在建百亿元以上项目10个，分别比去年同期增加4个、5个。

　　今年上半年，安徽规模以上工业增加值同比增长5.6%，其中装备制造业增加值增长11.4%，高技术制造业增加值同比增长11.8%，是全部规模以上工业增速的两倍多；新增规模以上工业企业近2400户，创近10年同期新高。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 01 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告显示：2022年上半年新注册市场主体同比增长3.44%
　　人民网北京8月15日 （记者杜燕飞）近日，商务部国际贸易经济合作研究院信用研究所联合天眼查发布了《中国市场主体发展活力研究报告（2022年上半年）》（以下简称《报告》)。《报告》显示，2022年上半年，我国市场主体发展活力总体保持稳定，新注册市场主体同比增长3.44%，总量超过1.6亿户。…
两部委：推动一大批中小企业成为创新重要发源地
　　人民网北京8月15日电 （记者赵竹青）据科技部网站8月15日消息，科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》（以下简称《方案》），从政策、金融等10个方面推动企业技术创新能力提升。《方案》提出，到2023年底，一批惠企创新政策落地见效，创新要素加速向企业集聚，各类企业依靠科技创新引领高质量发展取得积极成效，一批骨干企业成为国家战略科技力量，一大批中小企业成为创新重要发源地，形成更加公平公正的创新环境。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部