本报合肥8月15日电 （记者田先进）4月26日，蔚来第20万台量产车下线；6月22日，大众汽车（安徽）有限公司首台白车身下线；6月30日，比亚迪合肥基地第一辆整车下线。上半年，安徽汽车产量78.1万辆，同比增长6.1%，其中新能源汽车21.4万辆，同比增长94.1%，占全省汽车产量的27.4%。

“汽车制造业工业增加值上半年同比增长10.3%，新能源汽车表现更是抢眼。”安徽省经济和信息化厅总工程师徐文章介绍。

新能源汽车产业快速崛起，正是安徽加快发展新兴产业、奋力打造制造业强省、稳住全省上半年经济大盘的一个缩影。

2020年8月，习近平总书记在安徽考察时指出，要进一步夯实创新的基础，加快科技成果转化，加快培育新兴产业，锲而不舍、久久为功。

安徽省委、省政府贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以打造新兴产业聚集地、发展十大新兴产业为重点任务，加快转化创新成果，积极抢占高质量发展制高点。目前安徽已形成26个省重大新兴产业基地和4个国家级战略性新兴产业集群，产业链供应链韧性增强，新兴动能支撑力度加大，产业结构进一步优化。

新能源汽车产业是重点发展的十大新兴产业之一，安徽大力实施三年行动计划，积极推动产业链招商。仅合肥近3年就签约新能源汽车产业重点项目158个，总投资1411亿元。截至今年6月底，全省汽车制造业规模以上企业已达1052家，较去年底净增94家。

优化营商环境，打造产业生态，推动项目签约开工。今年初，安徽省委、省政府出台《关于创建一流营商环境的意见》，要求各级政府全力做好涉企服务“一屏通办”，切实落实减税降费降成本政策等工作；4月，省政府出台支持市场主体纾困解难23条等政策举措；5月，省发改委、财政厅等6个省直单位向社会公布“重大项目建设要素保障工作承诺事项”……

一批高质量产业项目纷纷落地。上半年，全省制造业投资增长21.4%。十大新兴产业“双招双引”开工项目3202个、总投资13059亿元，新增投产项目1341个、总投资5021亿元，仅新开工百亿元以上的项目就有4个，在建百亿元以上项目10个，分别比去年同期增加4个、5个。

今年上半年，安徽规模以上工业增加值同比增长5.6%，其中装备制造业增加值增长11.4%，高技术制造业增加值同比增长11.8%，是全部规模以上工业增速的两倍多；新增规模以上工业企业近2400户，创近10年同期新高。

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 01 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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