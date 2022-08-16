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秋粮面积稳中有增，大部地区长势好于上年

全年粮食夺取丰收有支撑（经济新方位·巩固经济回升向好趋势）

本报记者  高云才
2022年08月16日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　8月4日，浙江杭州临安区天目山镇“天目粮仓”粮食基地，农技人员遥控植保无人机对水稻进行喷药除虫作业。
　　胡剑欢摄（影像中国）

　　数据来源：农业农村部

　　8月11日，江西宜春上高县翰堂镇有源村，收割中的稻田。
　　邹利强摄（影像中国）

　　“三农”向好，全局主动。中共中央政治局7月28日召开会议指出，要强化粮食安全保障。

　　据农业农村部农情调度，目前南方双季晚稻栽插已接近尾声，中稻正在抽穗扬花和灌浆；北方春玉米开始灌浆，夏玉米陆续开始抽雄吐丝，大豆进入开花结荚期。秋粮产量占全年粮食产量3/4，今年全国秋粮面积稳中有增，超过13亿亩，大部地区秋粮作物长势好于上年，夺取全年粮食丰收有基础、有支撑、有条件。

　　稳产增产扎牢粮食安全根基

　　“夏粮实收亩产927.02公斤！”听到来自专家组的实收测评结果，安徽省涡阳县店集镇宋牌坊村的宋来宝笑了：“夏粮是小头，秋粮才是大头，要论丰收，秋粮产量必须跟上来。”宋来宝正忙着用智慧农机给打着苞儿的玉米追肥。

　　我国粮食生产已经多年稳定在1.3万亿斤这个高平台上。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，要以超常超强的力度，推动各项措施落实落地，促进粮食生产稳定发展。

　　——藏粮于地，夺取秋粮丰收有底气。

　　“立秋有雨兜兜有，秋霖夜雨定丰收。”河南省渑池县天池镇东杨村党支部书记古保民说，“农田建设高质量，铁杆庄稼长在项目区，丰收增收有把握！”古保民介绍，麦收到手后，就播种玉米，已经选了高产稳产品种。小麦和玉米加一起，一年两季，每亩能赚2000多元。

　　国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆表示，耕地保护措施必须落地见效，只有守住了18亿亩这个底线，才能守住粮食安全。

　　到今年底，我国将确保全国累计建成10亿亩旱涝保收的高标准农田。“十四五”期间，我国以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，建设国家粮食安全产业带，实施高标准农田建设工程，建成10.75亿亩集中连片高标准农田。

　　——藏粮于技，秋粮丰收有保障。

　　“这个新型玉米播种机，效果好，能做到肥料种子一起播，还有多重功能，省时省工，一天可以播100多亩地，播种效率特别高。”山东省曲阜市防山镇齐李村期望之坡种植合作社农机手孔凡勇说。

　　中国农业科学院农村经济与发展研究所研究员钟钰表示，解决种子、耕地两大要害问题不断取得新成就，农业科技攻关进一步夯实了国家粮食安全根基。

　　农业物联网、耕种收一体化、种业“芯片”……经过多年科技攻关，我国粮食的单位生产能力稳步提升。目前，我国农业科技进步贡献率超过61%，科技已成为粮食生产的重要驱动力。

　　抓品种、提品质，结构调整持续向优

　　粮食生产继续推进结构调整，是居民消费转型升级需要，也是农业发展内生动力的要求。

　　——抓品种，实现粮食安全和现代高效农业相统一。

　　今年推行玉米大豆带状复合种植，对贵州省福泉市定希绿色农业公司来说是头一遭。公司今年流转了1000亩耕地，推进这种高效种植模式。在公司种植基地，负责人罗灿江仰头摸摸玉米穗儿，低头摸摸大豆荚儿。“在农技专家的指导下，我们采取两行玉米三行大豆的‘2+3’种植模式，庄稼长势喜人！从测产情况看，每亩地收入1000多元没问题！”罗灿江说。

　　确保大豆多增产，确保玉米不减产。今年以来，为了增加油料供给，各地大力推广玉米大豆带状复合种植。截至目前，全国有16个省份1047个县共4万多家新型经营主体积极推进。今年，农业农村部成立大豆油料产能提升工程专家指导组，赴各地指导。

　　一台台农机奔驰，一垄垄良种播撒。农业农村部提出，保夏粮、稳全年，扩大豆、增油料，今年确保粮食播种面积稳定在17.6亿亩以上。今年，夏收油菜籽实现“三增”，面积超过1亿亩，单产创历史新高，产量是近年来增加最多的一年。今年秋粮生产，落实玉米大豆带状复合种植1500多万亩。

　　——提品质，转变粮食发展方式提效率。

　　“种下良种就有好收成，1600亩核心区全是优质小麦。”在山东省平度市蓼兰镇青农种子产销合作社的良种田里，合作社理事长侯元江说，小麦新品种“青农7号”连续两年亩产过800公斤，今年还将迎来丰收。近年来，侯元江将良种繁育与品种示范相结合，带动周边30多个村庄5000多户农民实施小麦育种，收购价高出市场10%。

　　一粒好种，千粒好粮。今年粮食生产中，良种大显身手。山东发展优质专用品种，重点发展比较效益高的优质玉米、强筋小麦、鲜食玉米、高蛋白大豆、高油酸花生、特色杂粮杂豆。

　　农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，抓品种、提品质，调整结构要实打实。今年各地着力优化粮食品种结构，发展市场紧缺的优质专用品种，农作物良种覆盖率在96%以上。

　　党政同责，饭碗一起端，责任一起扛

　　确保重要农产品特别是粮食供给，党政同责，扛稳粮食安全重任，为粮食生产创造了制度条件。

　　——稳政策，压实责任，调动粮农积极性。

　　“今年小麦最低收购价和市场价，都比去年高。我家一季小麦，一季稻虾，种粮有赚。”江苏省泗洪县石集乡汤杨村种粮大户臧如军说。今年，江苏省继续对26个产粮大县奖补1.33亿元。

　　清华大学中国农村研究院副院长张红宇表示，稳面积、稳产量、稳政策，中央提出粮食安全党政同责，把粮食产量纳入宏观调控目标，进一步压实了粮食生产责任。

　　今年，籼稻和小麦最低收购价每斤提高2分钱，玉米、水稻、小麦三大主粮市场价格都比较好。针对农资价格上涨，中央财政安排300亿元，对实际种粮农民进行一次性补贴。同时，中央财政下达了稻谷补贴、玉米大豆生产者补贴、耕地地力保护补贴、产粮（油）大县奖励等一揽子政策资金。国家扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，让粮农种粮有保障。

　　——统筹疫情防控和粮食生产，确保秋粮丰收到手。

　　这阵子，河北省邯郸市肥乡区天台山镇任堡村田间正忙着“三秋”田管，外出做生意的村民王振国并没有着急往家赶。“11亩玉米全交给了‘田保姆’。”王振国说，把土地托管给农业种植专业合作社，从小麦春管施肥、病虫草害统防，再到小麦收获、运输、秸秆还田，全都由合作社完成。

　　目前，我国农业社会化服务组织达95.5万个，服务覆盖全国约38.4%的小农户。今年秋粮生产，各地创新服务方式，大力发展农业生产托管等专业化、社会化服务。

　　今年以来，各地区各部门研究制定农业生产防疫具体办法，落实分级分类差异化防控措施。经过努力，种子、农药、化肥等农资下摆总体正常，夏种夏管压茬推进，为夺取秋粮丰收打下扎实基础。

　　大国粮仓稳，丰收基础牢。亿万农民按照中央决策部署，一环不松、一招不落，全力抓好秋粮生产，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

　　本期统筹：吕 莉

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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