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挑起“金扁担” 收获“金豆子”（快评）

郭雪岩
2022年08月16日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　依靠农业现代化这根“金扁担”，万千农户收获了“金豆子”。加快转变农业发展方式，加快科技创新步伐，方能解决“谁来种地”“地怎么种”等农业供给侧结构性矛盾问题。

　　“让农民掌握先进农业技术，用最好的技术种出最好的粮食。”如今，“老把式”用上种田“新神器”，我国农业科技进步贡献率已超61%，科技成为粮食生产重要驱动力：农作物良种覆盖率超96%，种业“芯片”攻关捷报频传；智能灌溉、无人机洒药，发展智慧农业，种田有了科技范儿；今年夏收全国投入联合收割机超65万台，先进机械显著提高了农业生产效率。

　　农业科技到田入户靠的是众多俯身大地的“田保姆”和“好老师”——95.5万个农业社会化服务组织为农民提供专业化、社会化的生产托管服务，近50万名农技人员手把手给予指导。

　　先进的科学技术、机械装备和生产方式在广袤的乡土上，奏出田园交响曲，绘就丰收新画卷。

　　农业现代科技仍有许多潜力可挖。夯实粮食安全根基，种业关键核心技术攻关没有止境；让更多新品种、新科技从科研院所的实验室走向田间地头，还需进一步打通产学研用链条；想让农民学得会、用得上、真管用，农技推广还应更精准对接农民需求……加大农业现代科技研发、推广和应用，就可以让“金扁担”一头挑起国家的“粮袋子”，一头挑起农民的“钱袋子”。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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