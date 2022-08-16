本报包头8月15日电 （记者张枨）15日，以“转方式、提质量、树品牌、促产业”为主题的“2022年全国农业绿色发展高峰论坛暨包头第一届预制菜产业大会”在内蒙古自治区包头市举办，本次论坛由中国绿色食品协会、内蒙古自治区农牧厅、包头市政府共同主办。

本次论坛以线下+线上的形式举办，相关农业主管部门、有关专家、涉农企业代表等围绕乡村振兴战略中的农业绿色发展、农产品质量安全是农业绿色发展的基础、现代农业科技对产业的支撑、促进绿色优质农产品生产、预制菜肴产业发展等主题分别作专题演讲。45个项目在会上集中签约，协议总投资达112亿元。

本次论坛的举办，旨在助力发展绿色高效农业，构建绿色农业生产模式，补全产业链条，打造绿色农业品牌，促进农业高质量发展，全面推动农畜产品产业发展。

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 05 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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