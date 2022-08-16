本报记者 陆娅楠

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7月，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力实施稳经济一揽子政策措施，生产供给继续恢复，就业物价总体平稳，对外贸易增势良好，民生保障有力有效，经济延续恢复态势。

广袤田畴，绿意盈盈。晚稻等秋粮作物基本完成播种，玉米、中稻、大豆等作物长势和去年基本持平，中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

厂矿码头，热气腾腾。7月份，货物进出口总额同比增长16.6%，比上月加快2.3个百分点，中国为全球工商界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

7月份，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情散发多发的不利局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力实施稳经济一揽子政策措施，生产供给继续恢复，就业物价总体平稳，对外贸易增势良好，民生保障有力有效，经济延续恢复态势。

“民生保障有力有效，发展的韧性不断显现”

7月，我国经济运行面对的挑战更趋复杂。看国内，本土疫情多点散发，多地频发，叠加高温多雨等不利因素；看国际，世界经济复苏放缓，全球通胀压力居高难下。

顶住压力，迎难而上。“7月国民经济继续恢复，经济结构持续优化，民生保障有力有效，发展的韧性不断显现。”国家统计局新闻发言人付凌晖在8月15日国新办新闻发布会上说。

生产需求保持恢复态势。7月份，规模以上工业增加值、服务业生产指数、进出口、社会消费品零售总额、固定资产投资同比均保持增长。前7月，服务业生产指数、社会消费品零售总额同比增速的降幅均有所收窄。

就业物价保持总体稳定。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点；全国居民消费价格同比上涨2.7%，低于全年3%左右的预期目标。

转型升级步伐加快。1至7月，高技术制造业增加值同比增长9%，高技术产业投资增长20.2%；信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.1%；7月份，新能源汽车、太阳能电池的产量同比分别增长了112.7%和33.9%。产业升级发展新动能成长趋势明显，绿色转型的步伐在加快。

要素保障有力有序。面对国际能源供给紧张，能源价格大幅上涨，国内能源保供持续加大，成效不断显现。1至7月，我国原煤、原油、天然气产量同比分别增长11.5%、3.7%和5.4%，均保持较快增长，稳定了国内能源价格；全社会货运量降幅比1至6月收窄0.1个百分点；全国港口货物吞吐量由降转增，同比增长0.1%。

民生改善效果显现。居民基本生活需要得到保障，相关消费品的销售稳定增长。1至7月，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额同比分别增长9.4%和7.4%；教育、卫生领域投资分别增长8.2%和33%，保持较快增长。

“我国就业形势总体稳定，失业率连续回落”

今年以来，受超预期因素影响，就业压力有所加大。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展持续显效，稳就业政策持续发力，5月份以来就业形势总体改善。

主体人群就业继续改善。7月份，25岁至59岁成年人失业率为4.3%，比上月回落0.2个百分点，已接近去年同期水平，表明就业基本盘保持基本稳定。

农民工群体就业好转。针对农民工等重点群体就业帮扶政策持续发力，农民工失业率持续回落。7月份，外来农业户籍人口失业率为5.1%，比上月回落0.2个百分点。

大城市失业率有所下降。前期受到疫情冲击，部分大城市失业率较快上升。随着疫情形势改善，大城市就业市场较快恢复，失业率下降加快。7月份，31个大城市城镇调查失业率为5.6%，比上月回落0.2个百分点。

青年人就业持续承压。今年以来，青年人就业压力较大，失业率连续走高。7月份正值毕业季，大量毕业生进入劳动力市场求职，推高了青年人失业率。7月份，16岁至24岁城镇青年人失业率为19.9%，比上月上升0.6个百分点。

付凌晖分析，一方面企业受疫情冲击，生产经营困难，吸纳就业能力有所下降。尤其是青年人就业占比较高的第三产业恢复缓慢，制约了青年人就业。另一方面，青年人进入到劳动力市场，目前更多倾向于稳定性比较强的岗位，求职期待和现实岗位需求存在落差，也影响了青年人的就业入职。

“总的来看，我国就业形势总体稳定，失业率连续回落。但也要看到，就业总量压力和结构压力依然存在。7月份，全国失业率总体水平还是高于上年同期，青年人失业率仍然处于历史较高水平。”付凌晖说，要继续落实好各项稳经济一揽子政策举措，推动经济持续恢复，积极助企纾困，扩大就业岗位，加大稳就业力度，加强对大学生等重点群体就业帮扶，推动就业形势稳定向好。

“尽管社会消费品零售总额增速有所放缓，但总的看消费恢复态势没有改变”

近年来，随着经济结构调整，服务业已经占据我国国民经济的半壁江山。今年以来，受疫情冲击，服务业增长有所放缓。7月份，服务业生产指数同比增长0.6%，比上月回落0.7个百分点。

付凌晖分析，服务业生产指数回落主要是两方面因素影响。一是房地产下行拉低了服务业生产指数。7月份，房地产业生产指数同比下降10.8%，降幅比上月扩大了3.8个百分点，下拉服务业生产指数1.7个百分点。二是部分接触型、聚集性服务业增长有所放缓。7月份，展览、会展、园区管理等服务活动有所减少，租赁和商务服务业生产指数同比增长0.4%，比上月回落2.9个百分点。

不过，服务业企业预期总体稳定。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，虽然比上月回落，但是继续保持在扩张区间，表明服务业延续恢复态势。7月份服务业业务活动预期指数是58.8%，继续位于较高景气区间，表明服务业企业的信心普遍回升。

与服务业相对应的，7月份，受多地疫情散发等因素影响，社会消费品零售总额同比增长2.7%，增速比上月回落0.4个百分点。其中，限额以上单位汽车类、石油及制品类商品零售额同比分别增长9.7%和14.2%，分别比上月回落了4.2和0.5个百分点。这两类合计拉低社会消费品零售总额增速0.4个百分点。此外，部分居住类商品销售比较低迷。7月份，限额以上单位家具类、建筑装潢材料类商品零售额同比分别下降6.3%和7.8%。

“尽管社会消费品零售总额增速有所放缓，但总的看消费恢复态势没有改变。”付凌晖表示，从商品类别看，限额以上单位18类商品中，有15类保持增长，其中7类商品零售额增速比上月加快。

基本生活类消费保持稳定增长，升级类消费增长加快。金银珠宝类、体育娱乐用品类、文化办公用品类等升级类商品零售额分别增长22.1%、10.1%和11.5%，比上月有所加快。

服务消费继续恢复，餐饮收入降幅收窄。疫情精准防控背景下，促消费政策利好持续释放，居民暑期外出和就餐活动增加，相关消费也有所改善。7月份，餐饮收入同比下降1.5%，降幅比上月收窄2.5个百分点。

付凌晖表示，一些地方通过发放消费券拉动消费，效果逐步显现。“一旦疫情得到有效控制，经济持续恢复，居民压抑的消费潜力就会释放，消费意愿会增强。”

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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