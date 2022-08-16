白之羽

从消费电商到产业电商的发展变化，反映出数字经济的增长空间正在持续拓展。随着传统产业数字化改造提升进一步提速，产业电商，前景可期

说起电商，不少人的第一反应就是网购。的确，随着互联网的加速普及，以及物流渠道的不断畅通，网购已经深度融入了人们的日常生活。人们所习惯的这类网购，更多指代的是消费电商，而在生产领域，产业电商的作用正逐步显现。

与消费电商平台不同，产业电商平台大多聚焦于某一生产领域甚至某些特定产品，比如针对钢材、布匹、矿石，这些产品将在交易后进入下一道生产环节。这里，既没有拼手速或直播带货，也没有满减券或冲动消费，高度专业性决定了产业电商必须苦练内功。

数据显示，2021年，我国产业电商市场规模达到29.11万亿元，同比增长5.85%。这种电商模式，正为产业的良性发展注入更多活力。

首先，强化展示交流，提升交易效率。将厚厚的实体销售手册，转化为简洁清晰甚至直观动态的产品介绍网页，通过网络展示特定产业链上的更多材料品类，省却了采购方一家家地实地搜索；通过数字化标签为采购方快速生成针对不同需求的供应方案……产业电商进一步联通了产业链上下游，提升了交易效率。

其次，帮助管理需求，降低企业成本。提高周转效率，减少备而不用的“闲置库存”，是降低企业成本的重要手段。依托覆盖特定产业链上下游的优势，一些产业电商能够精准掌握下游的生产需求和上游的供应能力，通过原料需求分析、库存消耗预测、备件供应评估等工作，为企业的需求管理提供助力。

最后，高效利用产能，组织协同生产。随着物联网、5G、大数据、人工智能等技术的不断落地，一些有较强技术实力的产业电商开始与相关行业深度融合，把产业链上的大量生产设备接入平台。由此，平台上可以实时显示不同设备的生产状况，及时了解不同工厂的产能闲置程度。不同环节的采购商需求都可以通过产业电商平台实现订单分发，组织产业链上多个工厂协同生产，从而实现产能与需求更精准的匹配。

从消费电商到产业电商的发展变化，反映出数字经济的增长空间正在持续拓展。随着传统产业数字化改造提升进一步提速，产业电商，前景可期。

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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