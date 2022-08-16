本报北京8月15日电 （记者吴秋余）为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行15日开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对8月16日MLF到期的续做）和20亿元7天期公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

此次MLF操作期限为1年，中标利率2.75%；逆回购操作期限为7天，中标利率2%。

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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