本报记者 张艺开

电池实验室里，王家钧正在进行电池测试研究。

本报记者 张艺开摄

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哈尔滨工业大学电化学工程系主任王家钧被大家称作“电池医生”。多年来，他致力于管理和改善电池健康状态的研究，把科研与国家需求紧密结合起来。在他看来，跌倒多少次都没有关系，通过不懈奋斗，有待突破的关键技术难题终会迎刃而解。

口袋里的手机、马路上的汽车、太空中的空间站……电池无处不在。

“我们的研究，能让各类电池更加安全、寿命更长、容量更大。”哈尔滨工业大学的电池实验室内，成排的充放电仪闪烁着指示灯，早上8点不到，王家钧已坐在电脑前开始一天的工作，说起研究，他的言语间透着严谨。

80后王家钧是哈尔滨工业大学电化学工程系主任、特种化学电源所副所长，曾获“中国电化学青年奖”等荣誉，迄今已在国际高影响力刊物发表论文百余篇。他在国内率先将同步辐射成像技术应用于电池研究，实现对电池的“把脉治病”，管理和改善电池的健康状态，因此也被大家称作“电池医生”。

“把个人成长和国家命运联系起来”

“小时候，不知道自己能做什么，但想创造价值，带来改变，做了不起的事。”王家钧从小酷爱阅读名人传记，“能学习他们思考问题的方式，能看清个体和时代的关系。”

1997年，17岁的王家钧不顾父母反对，决定报考哈尔滨理工大学化学系——在祖国寒冷的东北角，学习当时称得上“冷门”的专业。

“衣食住行离不开化学，工业发展离不开化学。”王家钧认为，道路选择无需在乎一时“冷热”，而应关注行业的长远发展，“当时，哪能想到电化学专业如今会这样火爆？”

2001年，王家钧考入哈尔滨工业大学，攻读化学专业的硕士、博士学位。2008年，他又出国深造，研究同步辐射多维成像技术，“简单说，就是为电池做‘CT’，检查身体、治疗疾病，让它更‘健康强壮’。”

这项研究需要结合物理学理论及方法，王家钧便“从零开始”跨学科自学，再结合自身化学背景，边学边试。9年时间，王家钧的科研水平快速提高。

2017年，一次回国交流让他深感回国时机来了：“新能源行业发展火爆，企业和平台骤增，技术迅速升级换代。电化学储能技术是战略性技术，各国都在加紧布局，我觉得回国既能做出贡献，也有更广阔的平台和发展空间。”

回国后，王家钧结合国家需求，将研究进一步聚焦于“电源健康状态诊断及延寿技术”“高可靠全固态电池关键材料技术”等领域。“现在看，我的选择是正确的，作为新时代的科研工作者，我们要把个人成长和国家命运联系起来。”在王家钧看来，心怀“国之大者”，心系“民之小事”，才能在科研道路上行稳致远，收获累累硕果。

“跌倒无数次都没关系，但一定要思考总结”

“这可是新一代电动车、无人机和机器人的电池原型。”聊起电池，王家钧格外兴奋。实验室内充放电仪的夹片上，各式电池让人眼花缭乱：锡纸般轻薄的、纽扣般精巧的……

在这片“电池森林”里，王家钧时常工作至晚上。不仅如此，为了方便24小时监护实验，他曾连续半个月睡在实验室楼下的车里……然而起初，王家钧的实验却屡遭失败。

“刚起步时，就像在山洞里做手术。”王家钧坦言，不少技术是“从无到有”，从研究路径到检测手段，都没有“现成的路”，而是要步步摸索。失败的设计方案摞成小山，损耗的电池套壳装满几箱，看着屏幕上一次次不完美的数字，王家钧并不气馁。

“跌倒无数次都没关系，但一定要思考总结，发现问题，再爬起来继续走。”5年间，王家钧团队不仅全面解析了高性能锂电池性能衰减机制，完成了固态电解质代替易燃的液态电解液的全固态电池研制，还在国内率先建立起新型智能状态诊断和寿命阈值防误判技术，将锂离子电池寿命智能预测精度从不足80%提升至96%，让电池更加智慧、更加安全。

“成果要在实践中检验，知识要交流更新。”如今，王家钧团队已经为全国数十家行业龙头企业解决了技术难题。

目前，他和团队正在研究智慧电池。“如果出现隐患，电池可以自我修复，就像人的免疫系统一样。”王家钧十分兴奋，“未来这些技术一定可以实现。”

“最让我骄傲的，是身边的孩子们”

哈尔滨工业大学2018级化学工程与工艺（电化学）专业1814201班，人称“学霸班”。学生们的成长，离不开“大家长”王家钧的支持和鼓励。

“我也经历过考研，只要心中有梦想，坚持不放弃，就一定能成功。”去年年底，全国硕士研究生考试前3周，作为班主任的王家钧和班长一起，与每名同学的导师、家长联系，邀请他们以写贺卡等方式，鼓励大家做最后冲刺，王家钧也送上了自己的祝福。

“大家遇到什么困难，随时和我联系。”面对学生，这是王家钧经常挂在嘴边的话。

修改应聘简历、指导留学文书……王家钧科研之外的很多时间属于同学们。“治学很严谨，平时很‘暖男’。”博士三年级的孙雪是王家钧的学生，“王老师给博士班的每个人办了健身卡，过节送小礼物，早课会带早餐。”

“在哈工大，榜样很多。”王家钧介绍，新中国成立初期，800多位平均年龄只有27.5岁的年轻教师，从五湖四海聚到哈尔滨工业大学，用短短10余年，创办了24个新专业，培养出一批“国之重器”的铸造者。课内课外，他常讲起一代代哈工大人接续奋斗的故事，“希望学生们都能继承弘扬爱国奉献的精神传统。”

红色故事传颂不绝，红色基因生生不息，如今，一批批新时代的哈工大人正茁壮成长。

“最让我骄傲的，是身边的孩子们。”王家钧感慨于一届届毕业生的选择，“这几年，我们专业的毕业生很抢手，其中近一半加入科研院所而非薪水高出几倍的外企，他们有理想、有情怀，在各个领域发光发热。”

“规格严格，功夫到家。”谈及科学家应有的品质，王家钧背出了学校的校训，“我们一代代科研工作者艰苦奋斗，那些有待突破的关键技术难题，早晚会迎刃而解。”

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 13 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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