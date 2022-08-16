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1688加大新供给发掘和扶持力度

2022年08月16日07:53 | 来源：中国青年网
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原标题：制造业升级和“双碳”战略催生采购新需求，1688加大新供给发掘和扶持力度

　　8月15日，在阿里巴巴1688工业采购节暨ITES深圳工业展上，1688发布了四大工业品采购趋势：新材料、新能源、节能环保和智能制造。

　　这些领域的采购需求增长非常快。在1688，“亚克力”新材料销量年同比增速超80%，家居智能类商品销量年同比增速超50%，节能环保领域的买家数年同比增长50%以上。

　　接下来，1688工业品将优先把流量、营销、金融和培训等资源向上述四大领域的优质供给倾斜。这些领域的优质供给以“专精特新”企业（专业化、精细化、特色化、新颖化）为主。

　　1688工业品业务总经理张晶晶介绍说，1688对平台上数千家“专精特新”企业，以及近500家“专精特新小巨人”企业（占国家认定的小巨人企业数量1/10）进行了调研和分析，发现了上述四大采购趋势。

　　上述趋势也是国家“十四五”期间制造业先进生产力的发展方向。其中，新能源和节能环保对应的是国家“双碳”战略，新材料和智能制造则是围绕中国制造2025《工业“四基”发展目录》展开。

　　找到优质供给后，1688会根据不同的买家遇到的问题和独特的采购需求场景，组建相应的货盘，加上“找、挑、询、付、履”采购全链路的服务体验优化，最终将形成100个工业品领域的行业解决方案。

　　上述四大采购趋势的背后是全新的采购需求：小批量、多频次、轻定制。这些新采购需求背后蕴藏着巨大的新商机。深圳市新宏辉达实业有限公司入驻1688后，专门开设了小批量柔性定制产线，服务电子行业非标件客户，原本需要15天才能发货，目前3天就可以发出。这类需求的订单金额已占到该公司总销售额的1/4，并且利润率较标准件提升了50%。

　　在四大领域之外，1688还将帮助“专精特新”企业通过交易数字化打通渠道壁垒，助力“专精特新”提升企业知名度，树立自有品牌。1688已在今年6月启动了“工业品专精特新企业培育计划”，让省市级专精特新企业加速成长为国家级专精特新企业（即专精特新小巨人）。

　　1688工业品是1688的核心业务之一，有超过1300万的各类买家，汇聚了工业品行业一、二线品牌商及大量产业带源头优质供应商。平台以品类全、专业度高、体验好、寻源快著称，形成了大牌正品、优选厂货一站式购齐的买家心智。商务部的一份报告显示，1688的供给已经覆盖了中国超七成的一级产业带，其中涉及工业品的产业带超过了200个。

(责编：曹淼、杨迪)
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