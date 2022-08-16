董希淼

原标题：信用卡新规引领重要监管变革

中国银保监会、中国人民银行日前发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，是对我国信用卡业务的一次全面规范。此举对信用卡业务发展会产生比较重要的影响，推动信用卡业务迈入专业精细的高质量发展阶段。

信用卡既是支付工具也是结算手段，更具有小额信贷功能，满足金融消费者多方面需求，在促进消费、扩大内需等方面发挥了积极作用。近年来，在大力发展零售银行业务的背景下，我国商业银行高度重视信用卡业务，信用卡市场规模快速增长。央行公布的数据显示，截至2021年底，全国信用卡和借贷合一卡8.00亿张，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。

但在发展过程中，我国信用卡业务一些不足和问题也逐步显现，如部分银行信用卡发展模式较为粗放，过度依赖外部机构发卡，息费不够透明，对消费者权益保护不力；部分持卡人债务负担偏重，存在违规套现、“以卡养卡”等问题，资产质量有下迁的趋势。进一步加强信用卡业务监管，引导和规范信用卡市场秩序，更好地保护持卡人合法权益，具有重要性和紧迫性。

信用卡新规的制定可能对三类银行产生一定影响：一是近年来信用卡发卡数量增长过快的银行；二是借助外部机构合作发卡较多的银行；三是长期“睡眠卡”占比较高的银行。对银行来说，应加快转变理念，优化信用卡业务发展模式，为消费者提供息费适中、特色鲜明的信用卡产品，提升居民消费意愿和能力。特别是要用好央行取消信用卡透支利率上下限管理的政策，对不同区域、群体和客户进行差异化定价，以优质服务吸引和留住持卡人。对持卡人来说，应理性使用信用卡，不过度透支，不违规套现，保持良好的信用记录，让信用卡成为个人的“信用名片”。

有鉴于此，规范信用卡业务，应坚持问题导向，结合转变发展模式、治理过度授信、规范息费收取、加强消费者权益保护、严格外部合作管理等多个方面，稳妥施策。

一是强化管理和促进发展相结合。《通知》要求，银行制定审慎稳健的信用卡发展战略，建立科学合理的绩效考核指标和薪酬支付机制，规范员工行为和发卡营销，加强分期业务规范管理。特别是对分期业务，要求银行必须与客户就每笔分期业务单独签订合同，统一采用利息而不是手续费形式展示资金成本。这些规定有助于治理不规范的市场竞争行为，引导银行摒弃信用卡业务发展的“速度情结”和“规模情结”，回归本源，从根本上推动信用卡业务健康可持续发展。

二是明确责任和提升服务相结合。应坚持问题导向，针对信用卡业务的重要环节和流程，强化银行在信用卡营销、授信、风控、催收等方面的责任。比如，要对关键环节采取录音录像或其他措施记录重要信息，授信审批时应扣减客户在他行已获额度，以及规范催收行为。对日常投诉较多的收费问题，银行必须严格履行息费说明义务，并以明显方式展示最高年化利率水平。这有助于压实银行主体责任，强化消费者权益保护，提升信用卡服务质效。

三是自主经营和规范合作相结合。信用卡是持牌机构经营的特许金融业务，客户办理信用卡包括联名卡都须通过银行渠道，不能存在中间商和掮客，不能将信用卡申请、客户信息采集等核心环节外包。外包合作不应完全否定，而是对营销获客、联名卡、催收等行为进行严格规范。比如，通过合作机构获取申请的，发卡数量不得超过总发卡数量25%，授信额度不得超过总授信额度15%，这将有效抑制部分银行通过外部机构直接扩张发卡规模。

四是加强监管和推动创新相结合。不得简单地以发卡数量、客户数量等作为考核指标、“睡眠卡”占比不得超过20%等，坚持负面清单与正面清单结合，全面加强信用卡业务监管。同时，还要预留创新空间，积极推动线上信用卡业务试点。加快信用卡数字化转型和线上信用卡产品创新，为消费者提供更好的互联网消费信贷服务，这或将成为信用卡业务发展的“第二曲线”。

（作者系招联金融首席研究员）

(责编：罗知之、陈键)

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