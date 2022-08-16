崔国强

原标题：航班熔断措施优化利好行业减亏

近日，中国民用航空局对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。相关政策将根据疫情形势和防控要求，适时做出必要调整。这一优化调整将带来哪些影响？对此，记者进行了采访。

2020年6月份，随着国内外疫情防控形势的变化，民航局开启国际航班熔断机制。熔断政策实施两年来已进行了三轮调整：第一次调整是2020年12月，将单一入境航班确诊人数达到5例的航司熔断周期由1周延长至2周。第二次调整是2021年4月，增加了客座率限制，即航班入境1周内若确诊旅客达到5例，便会触发熔断机制。此次是第三次调整，由确诊人数绝对数改为旅客占比，同时缩短了熔断周期。中国民航科学技术研究院航空运输研究所副研究员占芬认为，此次调整是熔断政策由紧到松的转折点。熔断政策多次优化调整，是为了适应我国疫情防控形势和经济发展的需要。

熔断措施优化调整将给我国民航业带来多重利好。“以确诊旅客占航班旅客的比例作为指标，改变了过去飞机越大、熔断概率越大的可能性，航空公司将更有意愿用大型客机执飞国际航班，满足供不应求的国际航线需求。”中国民航大学航空经济研究所所长李晓津表示，以国内常见B747-400飞机为例，若按400名旅客计算，同一航班阳性达16人时才会熔断，原先的政策是确诊人数达到5例即熔断。这将推动航空公司用A380、B747等大型飞机执飞短期需求量大的国际航线。与此同时，熔断期限缩短了，当确诊人数在5人以上且达到航班旅客总数4%时熔断1周，比原来只要达到5人就熔断2周放宽了很多，对于需求较大的国际航线来说，可以降低航班熔断的可能性。

占芬认为，熔断措施优化将有利于缓解航空公司经营压力。2020年疫情暴发之前，国际（地区）航线在部分航空公司的收入占比高达25%以上，国航、东航、南航的宽体机数量最多，熔断标准改为按照航班旅客数比例来执行，将有利于航司恢复欧美澳等远程国际航线，提高飞机利用率，促进经营效益提升。在周边国家国际航线恢复进程明显快于我国的情形下，我国部分产业链供应链面临外迁的压力也有所增大。国际航线的恢复将有利于提高客货运力供给，为稳固经济发展、畅通产业链供应链提供有效支撑。

民航业专家林智杰认为，此次航班熔断机制优化力度很大，将显著减少航班熔断数量，帮助国际航班恢复。对民航旅客而言，国际航班熔断的减少，不仅能让更多国际民航旅客往返，也能让回国旅客有更明确的预期，被迫变更的行程将会减少。对航空公司而言，现阶段国际航班和全货机业务是航空公司经营的两大支柱，国际航班的恢复，将为民航业减亏作出积极贡献。

有关专家表示，促进我国民航业国际市场的恢复，需要持续发力。占芬建议，应从三个方面着手，进一步促进我国民航国际市场恢复。

一是探索建立国际航班评估体系，动态定量评估各个航空公司国际航线的疫情防控效果、国别疫情输入态势、航空口岸疫情管控和应对能力等，在此基础上进一步优化调整熔断政策。二是优化疫情期间国际客运航权资源配置管理程序，充分考虑目前国际航班量增多、疫情防控常态化等新特点和新要求，对资源分配政策进行优化调整。三是根据疫情防控和民航市场需求等因素，考虑分区域、分阶段动态调整并适当放宽“五个一”政策（民航局自2020年3月开始执行一个航司一个国家只保留一条航线，一周最多执行一班的政策）范围。

“民航国际市场的恢复是一个复杂的系统工程，单纯从某个环节调整解决不了问题。”林智杰认为，需要民航局持续增加航班配额、恢复国际航点、优化熔断机制；地方政府协调入境隔离酒店，严把入境最后关口。当然，还需要每一位国际航班保障人员做好个人防护。

(责编：罗知之、陈键)

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