原标题：科技部首批支持建设 十个人工智能示范应用场景

科技日报北京8月15日电 （记者刘垠）在《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》公布3天后，8月15日，科技部公布了《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》（以下简称《通知》），首批支持建设10个示范应用场景，意在加快推动人工智能应用，助力稳经济，培育新的经济增长点。

《通知》指出，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用，围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态，支持一批基础较好的人工智能应用场景，加强研发上下游配合与新技术集成，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。

首批10个示范应用场景包括：智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。

《通知》提到，科技部以国家科技计划项目成果为主要基础，以国家新一代人工智能创新发展试验区为主要依托，充分发挥国家新一代人工智能开放创新平台企业作用，遴选一批支持建设的示范应用场景。各地方科技厅（委、局）、试验区向科技部推荐拟支持建设的示范应用场景，科技部经审核评估后，确定是否支持，并对建设达标的场景进行宣传推广。

(责编：罗知之、陈键)

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