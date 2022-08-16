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浙江省温州市：

政策服务直通助企解难纾困

本报记者  吴储岐
2022年08月16日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　因储能项目无法备案，浙江腾腾电气有限公司产品一度面临销售困境，公司党支部通过“红色直通”制度将企业困难逐级上报。近日，温州市发改委出台文件，公司问题得到圆满解决。“政策的出台，预计将为企业带来超过5000万元收益，整个行业的市场前景也更加明朗了。”公司负责人说。

　　2013年以来，温州市委组织部、两新工委在全市两新组织中建立“红色直通”制度，帮助两新组织用好惠企政策、解决实际问题，两新党组织收集到涉企难题后可逐级上报两新工委和工委成员单位申请帮助解决。

　　6月初，聚焦助企解难纾困、推动中央和省市委一系列惠企政策精准落实落地这两个重点，温州市部署抓好加强产业链供应链创新链党建、迭代升级“红色互动”计划等举措，充分发挥两新党建作用，助企纾困解难。截至目前，市县乡三级两新工委成员单位共发动近1万人次开展入企走访工作，走访企业8800多家，会同两新工委成员单位解决涉及生产要素、降本增效、政策兑现、疫情防控等方面问题2200多个。

　　“我们将不断推动载体、模式、机制等创新，切实把党建工作的成效落实到助企纾困、产业建设、为民服务上来，以高质量党建推动两新组织、企业产业和社会事业的高质量发展。”温州市委组织部相关负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 19 版）
(责编：罗知之、陈键)
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