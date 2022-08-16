本报昆明8月15日电 （记者叶传增）近日，云南省生态环境厅等3部门联合召开新闻发布会，解读云南省近日印发的《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》。记者从会上获悉：云南省将从9个方面明确23条工作措施和92项具体任务，加强生物多样性保护工作。

到2025年，云南将构建全省生物多样性监测网络和相对稳定的生物多样性保护空间格局，基本建立生物多样性保护相关政策、法规、制度、标准和监测体系。到2035年，生物多样性保护政策、法规、制度、标准和监测体系全面完善，形成统一有序的生物多样性保护空间格局。

云南省将从加快完善生物多样性保护政策法规、持续优化生物多样性保护空间格局、构建完备的生物多样性保护监测体系等9个方面加强生物多样性保护。据介绍，云南将扎实推进亚洲象、香格里拉、高黎贡山国家公园创建。此外，云南还将加快推进保护地整合优化，及时修订法律法规等。

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 15 版）

(责编：罗知之、陈键)

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