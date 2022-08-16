人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

云南明确23条措施保护生物多样性

形成统一有序的保护空间格局

2022年08月16日08:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报昆明8月15日电　（记者叶传增）近日，云南省生态环境厅等3部门联合召开新闻发布会，解读云南省近日印发的《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》。记者从会上获悉：云南省将从9个方面明确23条工作措施和92项具体任务，加强生物多样性保护工作。

　　到2025年，云南将构建全省生物多样性监测网络和相对稳定的生物多样性保护空间格局，基本建立生物多样性保护相关政策、法规、制度、标准和监测体系。到2035年，生物多样性保护政策、法规、制度、标准和监测体系全面完善，形成统一有序的生物多样性保护空间格局。

　　云南省将从加快完善生物多样性保护政策法规、持续优化生物多样性保护空间格局、构建完备的生物多样性保护监测体系等9个方面加强生物多样性保护。据介绍，云南将扎实推进亚洲象、香格里拉、高黎贡山国家公园创建。此外，云南还将加快推进保护地整合优化，及时修订法律法规等。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 15 版）
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告显示：2022年上半年新注册市场主体同比增长3.44%
　　人民网北京8月15日 （记者杜燕飞）近日，商务部国际贸易经济合作研究院信用研究所联合天眼查发布了《中国市场主体发展活力研究报告（2022年上半年）》（以下简称《报告》)。《报告》显示，2022年上半年，我国市场主体发展活力总体保持稳定，新注册市场主体同比增长3.44%，总量超过1.6亿户。…
两部委：推动一大批中小企业成为创新重要发源地
　　人民网北京8月15日电 （记者赵竹青）据科技部网站8月15日消息，科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》（以下简称《方案》），从政策、金融等10个方面推动企业技术创新能力提升。《方案》提出，到2023年底，一批惠企创新政策落地见效，创新要素加速向企业集聚，各类企业依靠科技创新引领高质量发展取得积极成效，一批骨干企业成为国家战略科技力量，一大批中小企业成为创新重要发源地，形成更加公平公正的创新环境。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部