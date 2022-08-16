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把中国人的饭碗牢牢端在自己手中

守住粮食安全这条底线（有的放矢）

罗贵权
2022年08月16日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　粮食安全事关人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。习近平总书记指出：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，我们的饭碗应该主要装中国粮。”一个国家只有立足粮食基本自给，才能掌握粮食安全主动权。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视粮食安全，始终把解决好吃饭问题作为治国理政的头等大事。我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口，有力回答了“谁来养活中国”的问题。面对国内外环境变化带来的多重挑战，牢牢守住粮食安全这条底线至关重要。确保我国粮食安全，端牢中国人的饭碗，需要从以下几个方面努力。

　　千方百计保护好耕地。习近平总书记指出：“耕地是粮食生产的命根子。早在2013年，我就讲过要像保护大熊猫那样保护耕地，严防死守18亿亩耕地红线。”耕地红线不仅是数量上的，而且是质量上的。农田就是农田，要采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。农田必须是良田，要建设国家粮食安全产业带，加强高标准农田建设，加强农田水利建设，实施黑土地保护工程，加强农业面源污染治理。

　　加快推进农业科技革命，实现农业稳产增产。习近平总书记指出：“耕地就那么多，稳产增产根本出路在科技。”2020年，我国农业科技进步贡献率迈上60%的新台阶，科技已成为农业农村经济增长的重要驱动力。近10年来，我国主要农作物良种覆盖率达到96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，为保障我国粮食安全奠定了坚实可靠的种子基础。要贯彻落实党中央决策部署，加快农业生物育种创新，实现高水平科技自立自强，确保国家粮食安全和种业安全。

　　调动农民种粮积极性。习近平总书记指出：“这些年，党中央出台了一系列支持粮食生产的政策举措，就是要让中国人的饭碗牢牢端在自己手中，就是要让种粮农民有钱挣、得实惠，日子越过越好。”调动农民种粮积极性是确保粮食安全的前提和基础。事实证明，种粮有钱挣、得实惠、日子越过越好，农民就会进一步多种粮、种好粮，粮食安全就有了最可靠的保证。

　　做好节粮减损工作。习近平总书记指出：“粮食安全是事关人类生存的根本性问题，减少粮食损耗是保障粮食安全的重要途径。”据联合国粮农组织统计，每年全球粮食从生产到零售全环节损失约占世界粮食产量的14%。可见，减少粮食损耗意义重大。目前，我国农作物耕种收综合机械化率达72%。要重视对播种机的正确操作，避免种子用量过大。在粮食收获环节精心操作，及时晾晒烘干，避免粮食变质。在储藏环节加强虫害防治。此外，餐饮企业加工、日常生活用餐都要避免浪费。

　　补上现代农业物质装备短板。现代农业物质装备，不仅能够提高农业生产力，而且能够降低粮食损耗。例如，冷藏保鲜能够防止粮食变质和防虫害。农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程实施两年多来，农产品产地冷藏保鲜设施建设进展顺利。要贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《乡村建设行动实施方案》，加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，发展产地冷藏保鲜，建设通风贮藏库、机械冷库、气调贮藏库、预冷及配套设施设备等农产品冷藏保鲜设施，有效减少粮食损耗，更好保障粮食安全。

　　（作者为中国传媒大学教授）  


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 11 版）
(责编：罗知之、陈键)
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