吴纯新

原标题：国内最大集装箱超算中心正式接入“中国算力网”

8月15日，科技日报记者从武汉超算中心获悉，该中心正式接入“中国算力网”。此前，武汉超算中心三层箱体结构已封顶，正安装玻璃幕墙龙骨，同时进行设备及管线联调。这也是我国最大的集装箱超算中心。

超级大脑“并网”服务

武汉超算中心首期算力将达到50P，整体按照200P算力进行规划设计，是光谷科学岛起步区的引爆项目。武汉超算中心负责人罗庆介绍，50P算力，相当于10万台高性能计算机的算力，其技术底座是由数万核鲲鹏处理器内核以及数千张加速卡构成。

“中国算力网”是在国家“东数西算”工程与全国一体化算力网络布局下，鹏城实验室按照国家有关部委要求推进的算力网络计划。“中国算力网”广泛联合国家级智算中心、超算中心及全国一体化算力网络枢纽节点，推动全国大型算力的协同调度与高效计算，更好服务“东数西算”重大战略。

目前，从东到西、跨越南北，已有北京、西安、南京、韶关、武汉、济南、青岛等多地算力平台接入中国算力网，武汉人工智能计算中心和武汉超算中心均接入该计划。

今年，“东数西算”工程正式全面启动。华中科技大学计算机科学与技术学院院长冯丹教授认为，作为数字中国建设的地理中心和网络中心，武汉接入“中国算力网”，将有利于完善“东数西算”梯级算力调度体系，更好利用武汉科教人才相对优势，如华中科技大学、武汉大学在分布式计算、海量存储、人工智能算力平台、大数据技术等方面具备较强科研能力。

武汉人工智能计算中心二期于今年2月建成投用，算力增长至200P。今后，武汉超算中心及武汉人工智能计算中心将形成合力，打造AI+HPC的多样化算力集群，赋能千行百业，培育经济发展新动能。

集装箱数据中心或成主流

武汉超算中心结构形式为预制模块化集成安装和钢结构两部分，其中数据机房部分采用预制模块化集成安装。

罗庆介绍，中心采用预制模块化箱体建设，共61个预制化模块箱体，每个箱体长约12.2米，宽约3.5米，高约4.2米，拼装时分为三层，每层约20个箱体。

为何选择集装箱形式修建？中心相关负责人龚正介绍，该中心采用华为公司的预制模块化集成安装，箱体设计时，已将所有设备、桥架、管线等内容进行落位设计，建立BIM模型，将有干扰的地方进行模拟预设，达到最优配置。集装箱生产过程中做好相应预留。同时，项目土建和设备集成安装同时进行，大大缩减建设周期。

龚正说，华为以庞大技术团队为支撑，在集装箱集成解决方案上走在全国前列，这些方案与传统建设模式相比减少了后期落位、优化、再落位的工序，作为全国首个预制模块化超算中心建设项目，他们正在和华为一起探索这种建设模式。未来，随着BIM模式成熟，数据中心会更多采用集装箱模式安装。

据介绍，武汉超算中心是全国首个集人工智能和超算的多样化云服务化算力集群、全国首个统筹科研创新与产业发展的超算高质量发展示范高地，扎根武汉、面向华中，融合AI（人工智能）与HPC（高性能计算）两种算力资源，在技术先进性与服务便利性方面有优势。

(责编：罗知之、陈键)

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