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银河系最重中子星再“胖”可能就会变黑洞

曾雪琪
2022年08月16日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：银河系最重中子星再“胖”可能就会变黑洞

“黑寡妇”脉冲星艺术概念图 NASA

根据最新观测结果，天文学家确认了迄今为止人类已知最重的中子星PSR J0952-0607，其质量约为太阳质量的2.35倍，且每秒旋转707次，是银河系中旋转速度最快的中子星之一，它几乎粉碎并吞噬了其伴星的全部质量。

中子星PSR J0952-0607是地球观测范围内密度最大的天体，这类吞噬其伴星的中子星也被天文学家称为“黑寡妇”脉冲星（中子星的一种）。

确认“黑寡妇”脉冲星的质量，可以帮助科学家确定大型中子星与最小黑洞之间的质量分界线。

拥有除黑洞外密度最大的核心

美国斯坦福大学天体物理学教授罗曼尼指出，中子星的密度很大，每1立方英寸的中子星质量就超过100亿吨，它们的核心是宇宙中除黑洞以外密度最大的物质。

天文学家普遍认为，当一颗核心质量大于约1.4倍太阳质量的恒星在其生命末期坍缩时，会形成一个致密的、紧凑的中子星，其内部处于极高的压力之下，以至于所有的原子都被压碎在一起。这些中子星生来就在旋转，虽然由于太过暗淡而无法在可见光波段下看到，但它们却会发出射电波、x射线甚至伽马射线——它们在旋转时闪烁，就像灯塔的旋转光束一样。

中子星因吞噬伴星而变得“孤独”

美国加州大学伯克利分校天文学特聘教授菲利平科说：“随着中子星伴星进化并开始成为红巨星，物质溢出到中子星上，从而使中子星旋转起来。通过旋转，中子星变得非常有活力，一股粒子风开始从中子星上吹出。然后这股风吹到伴星上，开始剥离其物质。随着时间的推移，伴星的质量下降到行星的质量，再过一段时间，它就有可能完全消失。这就是‘孤独’的毫秒脉冲星的形成过程，它们一开始并不‘孤独’，但是它们逐渐蒸发掉了自己的同伴，所以变得‘孤独’。”PSR J0952-0607极其微弱的伴星支持了这种说法。

在PSR J0952-0607所在的双星系统中，伴星（现在只有木星质量的20倍）被中子星的质量所扭曲，并被潮汐锁定，面向中子星的一面被加热到大约10700华氏度的温度，比我们的太阳还要热一点，而且亮度刚好可以用大型望远镜看到。

科学家在继续寻找更接近黑洞的“黑寡妇”脉冲星和类似的中子星。如果找不到，那么2.35倍太阳质量就是真正的中子星质量极限，因为超过这个极限，它们就会变成黑洞。

（据中国国家天文公众号）

(责编：罗知之、陈键)
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