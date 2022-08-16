刘小燕

原标题：“最后一公里”，花钱越来越多？

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近日，共享单车企业陆续上调用户骑行费。有专家指出，作为用户“最后一公里”的重要交通工具，一味地涨价恐怕会造成用户的流失，用户的体验始终是该行业持续发展的关键。

近日，美团单车宣布，从8月10日23时起，单车“骑行畅骑卡”无折扣价将进行调整：7天卡无折扣价调整为15元；30天卡无折扣价调整为35元；90天卡无折扣价调整为90元。调整的价格与哈啰单车无折扣卡价格持平，略高于滴滴青桔。

目前，共享单车已成为解决广大消费者尤其是城市用户通勤“最后一公里”的重要工具。记者采访了解到，此次调价不仅在数字上触动了消费者，也让一些消费者对后续价格趋势产生担忧。

无折扣骑行卡最高涨幅达50%

8月12日下午下班后，小于走出北京海淀区成府路的一栋大厦，习惯性地扫了一辆共享单车，骑到1公里外的六道口地铁站再乘地铁回家。

“如果坐公交，两头都还要步行，夏季气温高，骑车更快、更方便。”对小于而言，地铁站到上班地点的1公里路程，选择共享单车再合适不过。此前，她花费35.8元购买了美团单车90天无限次骑行卡，折算下来每天不超过0.4元，比坐公交划算，平时外出也能随时随地扫码使用。

据报道，美团单车“骑行畅骑卡”无折扣价调整前，7天、30天和90天卡的价格分别为10元、25元和60元，调整后分别为15元、35元和90元，最高涨幅达50%。

记者对比多家共享单车平台发现，经此次调价，在7天、30天和90天的“畅骑卡”价格方面，美团单车与哈啰单车价格持平，高于青桔单车的10元、25元和75元。记者同时注意到，各平台会随机给予消费者各类减免优惠。记者将定位设为北京，打开各平台看到，叠加优惠后的“畅骑卡”实际购入价格为原价的5折左右。

骑行卡无折扣价上调，引发了网友对单次骑行价格上涨的讨论。根据页面显示，哈啰单车、青桔单车等共享单车平台的计价规则均为每30分钟1.5元，同时对不符合停车规则的单车加收2元至20元不等的调度费或管理费。据此，共享单车的单次骑车价格赶超公交车起步价。

频频涨价背后的成本考虑

对于共享单车平台此次涨价，小于认为尽管涨价针对的是无折扣卡价格，实际购入价格平摊到每天并不多，但涨幅还是比较大，而且会担心后续是不是还会涨。

实际上，这也并非是共享单车行业的第一次涨价。据了解，今年1月起，哈啰单车的7天骑行卡涨至15元，30天卡涨至35元。哈啰单车方面此前回应涨价原因时表示：“行业中的运维人力投入和产品折旧成本增长是主要因素。”

硬件和运维成本的增加，同样被业内人士认为是此次美团单车调价的因素之一。6月17日，中国自行车协会在线上举行新闻发布会，有关负责人在发言中提到，“今年以来，受原材料涨价、用工成本上升、物流不畅等外部因素影响，行业运行面临较大下行压力。”

对此，有业内人士分析认为，由于运营维护管理、车辆折旧成本等因素，使得共享单车很难成为赚钱的工具。同时，随着“免押金”模式的普及，共享单车收入渠道单一的困局进一步凸显，而随着成本的不断抬升，共享单车平台只能通过涨价这种形式来维持运营。

该人士表示，互联网企业发展过程中，逃不开前期低价竞争、跑马圈地、后期涨价“收割”用户的逻辑。一味地涨价不是长久之计，严重的还可能造成用户的流失。因此，如何在市场价格与用户留存之间寻找平衡点，也成为共享单车平台需要思考的问题。

用户体验是持续发展的关键

据悉，经过激烈的市场竞争后，共享单车平台近年来趋于稳定，逐渐开始在提升用户体验、适应城市管理方面实施改善举措。例如，目前美团单车、哈啰单车、青桔单车3大平台均已实现“免押金”骑行，并均对不符合停车规范的行为予以处罚。

1月26日，北京市自行车电动车行业协会会同美团、哈啰、滴滴青桔3家共享单车运营企业共同签署了《北京区域互联网租赁自行车行业规范用户停放行为联合限制性公约(试行)》，对存在多次违规停放共享单车等不文明行为的用户实施联合限制措施。自4月起，对北京区域违规停放联合限制骑行名单进行公示，共同营造安全、文明、有序的骑行环境。

艾媒咨询此前发布的《2021年上半年中国共享出行发展专题研究报告》分析指出，中国共享单车规模于2017年实现大幅度增长，用户规模突破2亿人，此后保持稳定态势。艾媒咨询分析师认为，共享单车在面对公共交通时并没有价格优势，用户选择共享单车的理由还是作为短途的环保健身代步工具。

有业内人士表示，消费者会平衡价格因素，考虑继续付费或选择其他替代方案。因此，对于平台来说，在给共享单车涨价的同时，也应该通过加强运维管理等方式不断提升用户体验。对于消费者来说，平台为其提供了出行便利，消费者也在使用上爱护车辆，共同构建共享出行环境。

同时，该人士也提到，为解决盈利焦虑，各共享经济企业亟须构建新的增长路径，一方面通过精细化运营降本提效；另外，还可考虑基于海量用户建立强大网络渠道，在数据、流量、场景上深耕，寻找新的增长极。

(责编：罗知之、陈键)

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