张敬伟

原标题：“全球最赚钱公司”不是传奇是警示

当地时间8月14日，全球最大石油公司——沙特阿美石油公司发布简报，显示2022年第二季度该公司利润为1816.4亿沙特里亚尔(约合3261.61亿元人民币)，再次刷新该公司2019年上市后的季度收益纪录，较去年同期的255亿美元几乎翻倍，上半年营业收入攀升80%至1500亿美元。该公司继续保持“全球最赚钱公司”地位。

沙特阿美如此牛，并不令人惊奇。疫情所致的供应链梗阻，已让原油价格攀升，乌克兰危机扰乱了全球能源市场，全球原油价格涨声一片，一度突破120美元/桶，即使市场波动也持续维持在100美元/桶上下。如此价格高位，使得炼油利润飙升，阿美是沙特国家石油公司，沙特是欧佩克(OPEC)头雁，阿美成为“全球最赚钱公司”也在情理之中。

不仅沙特阿美，和石油相关的公司都赚得钵满盆满。今年二季度，埃克森美孚净利润大增三倍，壳牌二季度盈利再创新高。市场大势如斯，全球石油公司“躺平”都能赚钱，这不是创富传奇而是危险警示。一方面，沙特阿美这样的石油公司，赚的是乌克兰危机的钱。乌克兰危机不仅是地缘政治危机，也是大国搏杀的游戏。另一方面，油价高企获益的是石油公司，焦虑的是市场，恐慌的是民众。

看上去有些矛盾，其实这是市场规律。石油公司获取的高油价，源自于原油市场的供给失衡，由此引发的市场涟漪传导至炼油链和消费端，就形成了高油价带来的市场焦虑和消费恐慌。简言之，最终为高油价买单的总是消费者。乌克兰危机不缓解，全球原油市场的供应链稳不下来，高油价就是无法破解的全球难题，阿美这样的石油公司就会继续赚钱，消费者还会继续承受高油价煎熬。

阿美公司“最赚钱”并非好事，因为这是地缘政治危机所致。长期如此，原油市场的失衡就会导致能源危机。乌克兰危机叠加能源危机，以及全球通胀溢出效应，会对阿美这样的“最赚钱”公司带来反噬。上个国际经济危机周期里，全球经济承压收缩，原油价格一路下探，曾经跌至20美元/桶水平。以沙特为首的OPEC国家以及俄罗斯等全球主要产油国，因为原油价格暴跌而出现货币贬值和财政收入锐减，濒临金融危机边缘。

美国页岩油技术使全球原油价格雪上加霜。上个周期的原油价格大跌，被市场解读为美国刻意对OPEC和非OPEC产油国的打压。故而，全球产油国联合起来，通过降低原油产量的方式提升全球油价以维护自身利益。沙特等OPEC国家也预感到以油立国的危机，面对清洁能源时代的来临，沙特也有产业转型的战略规划。

疫情和乌克兰危机提升了全球原油价格，沙特等国转危为机。被美西方严厉制裁的俄罗斯，因为能源价格高企而并未陷入绝境。当然，作为OPEC国家的代表，沙特成为美欧拉拢的对象，被要求增加原油产量，平抑全球原油价格。事实上，沙特等OPEC国家在增加原油产量上也和美欧进行了或明或暗的利益博弈。沙特阿美成为“全球最赚钱公司”既是乌克兰危机的结果，也是各种利益博弈的结局。

尽管如此，这样的“最赚钱”也是暂时的。靠天吃饭，原油价格有涨必有跌，不可能永远吃老本。何况，全球清洁能源时代已经拉开帷幕，新能源汽车成为摆脱传统能源的产业急先锋，油价创富不可持续。

(责编：罗知之、陈键)

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