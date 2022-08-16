人民网北京8月16日电 （记者杨虞波罗）今日，中央气象台继续发布高温红色预警，多地气温可超40℃。“超长待机”的高温天气下，不仅人有中暑风险，农作物也可能会“中暑”。

目前，全国秋收作物大部处于开花至灌浆等产量形成的关键期，长势良好，总体接近常年。其中，北方大部春玉米处于抽雄开花至灌浆乳熟期；黄淮海等地夏玉米处于拔节抽雄至开花吐丝期。西南地区玉米处于灌浆乳熟期，部分已成熟收获。全国一季稻主产区（东北、长江中下游地区、西南地区）一季稻处于拔节孕穗至抽穗开花及灌浆期，四川盆地部分一季稻处于灌浆乳熟至成熟阶段。江南、华南大部双季晚稻处于移栽返青至分蘖期。东北地区大豆处于结荚灌浆阶段，华北、黄淮及长江中下游地区大豆处于开花至结荚阶段。黄河流域、长江中下游地区以及新疆棉花处于开花盛期。

根据中央气象台数据，8月以来，四川盆地东部至长江中下游地区多高温晴热天气，超过35℃的高温日数普遍达到7至10天，较常年同期偏多5到8天。中央气象台农业气象专家赵秀兰介绍，持续高温天气对一季稻孕穗抽穗开花及灌浆不利；河南南部、陕西南部等地高温天气较多，对夏玉米开花授粉不利；长江中下游地区以及河南南部、陕西南部高温天气对棉花开花结铃不利，不利大豆花芽分化和开花结荚。

未来10天，四川盆地、江汉、江淮、江南等地将有持续性高温天气，累计高温日数可达7至10天。长江中下游等地一季稻和棉花及大豆遭受高温热害风险仍然较高。受近期持续高温少雨影响，安徽中南部、河南南部、陕西中南部、甘肃中南部、四川盆地东部等地部分地区存在轻度土壤缺墒，部分地区农业干旱初步显现。预计未来10天，安徽中南部、陕西南部、四川盆地东部等地仍多高温少雨天气，农业干旱风险仍较高。

针对当前高温晴热天气，赵秀兰建议，南方水稻产区要注意保障水稻生产用水、合理灌溉，可采取以水调温、喷施叶面肥等措施，减轻高温对一季稻孕穗抽穗开花和结实灌浆的不利影响。另外，各地棉区要及时整枝、打杈，以保持田间良好通风条件，根据墒情和高温情况，适当增加灌溉次数，减轻高温对棉花开花结铃的影响。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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