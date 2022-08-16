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用电需求持续走高 国家发改委：继续狠抓电煤中长期合同履约监管

2022年08月16日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人金贤东介绍今年入夏以来，全国用电需求持续走高，加上来水偏枯，水电出力不足等原因，电煤供应保障持续面临较大压力。下一步，国家发展改革委将继续狠抓电煤中长期合同履约监管等，确保能源电力供应安全。

数据显示，受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响，1-7月份全国规模以上工业发电4.77万亿千瓦时，同比增长1.4%，增速比上半年加快0.7个百分点。7月份，全国发电量8059亿千瓦时，同比增长4.5%，增速比上月加快3.0个百分点。分品种看，火电由降转增，同比增长5.3%；由于来水偏枯，水电增长2.4%，增速比上月放缓26.6个百分点；风电增长5.7%，增速比上月放缓11.0个百分点；核电下降3.3%，降幅比上月收窄5.7个百分点；太阳能发电增长13.0%，比上月加快3.1个百分点。

金贤东指出，国家发展改革委指导督促有关地方和企业加快释放煤炭先进产能产量，全力做好电煤中长期合同签订履约工作，着力加强运输保障，推动电煤供应保障取得积极成效。上半年，全国煤炭产量增长11%；7月份以来，全国煤炭日均调度产量处于1240万吨左右的较高水平；近期，统调电厂存煤最高达到1.75亿吨，同比增加7400万吨；目前，电煤中长期合同总体已实现全覆盖。

金贤东表示，下一步，国家发展改革委将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，进一步压实地方和企业能源保供主体责任，加快释放煤炭先进产能产量，着力做好电煤中长期合同履约，确保能源电力供应安全。

一是加强督促落实，各产煤省区已签订煤炭安全保供责任书，将指导督促落实煤炭生产和电煤供应等任务。

二是加快产能核准、核增等手续办理，及时协调解决突出问题，推动先进产能加快释放。

三是狠抓电煤中长期合同履约监管，适时组织开展履约核查，常态化开展不履约案例归集核查工作，确保合同履约到位。

四是加强电煤中长期合同运输保障，优化调度组织，最大限度发挥铁路运输效率，尽可能多地保障电煤运输。

(责编：申佳平、高雷)
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