人民网北京8月16日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的8月份新闻发布会上，国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，7月28日中央政治局会议对下半年经济工作作出了系统部署，国家发展改革委将不折不扣抓好贯彻落实，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

袁达指出，当前中国经济运行中仍有一些突出矛盾和问题，经济发展还面临不少困难和挑战。但更要看到，今年以来中国经济面对超预期因素冲击影响，在较短时间内实现企稳回升，展现出强大的韧性和巨大的潜力。同时，党中央、国务院各项决策部署正在加快落地落实，高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，宏观政策效应不断释放，中国经济回升向好的趋势必将进一步巩固。

一是高效统筹做好疫情防控和经济社会发展重点工作。坚持系统观念、科学精准，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，落实好“九不准”举措，及时总结推广各地高效统筹疫情防控和经济社会发展的好经验好做法，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

二是优化促进经济持续恢复发展的政策环境。坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出位置。宏观政策要在扩大需求上积极作为，既要有力，又要合理适度，不预支未来。加快推进实施已出台的各项政策，做到落实快、协调快、见效快。强化政策预研储备，视情及时出台实施。

三是综合施策扩大有效需求。充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，用好政策性开发性金融工具资金，主要投向交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施，依法依规加快办理用地、用能、环评等手续。加快地方政府专项债券资金使用和政策性银行新增信贷投放。促进重点领域消费恢复，延续免征新能源汽车购置税政策，支持刚性和改善性住房需求。落实好稳外贸政策措施，促进外贸稳定增长。

四是切实保障粮食能源安全和产业链供应链稳定。强化粮食安全保障，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。强化创新驱动，加快关键核心技术攻关，优化国内产业链布局，畅通交通物流，提高产业链供应链稳定性和国际竞争力。加强重点领域风险预见预判预案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

五是坚定不移深化改革扩大开放。加快推动重要领域和关键环节改革攻坚突破，加快建设全国统一大市场，继续实施国企改革三年行动方案。持续优化营商环境，推动平台经济规范健康持续发展，集中推出一批“绿灯”投资案例。坚持扩大高水平对外开放，优化外资促进服务，推动重大外资项目落地，推动共建“一带一路”高质量发展。

六是扎实做好民生保障工作。加大稳就业政策实施力度，落实好各项援企稳岗政策，着力做好高校毕业生等重点群体就业工作。千方百计做好重要民生商品保供稳价工作。切实保障困难群众基本生活，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。加强生态文明建设，稳步推动经济社会发展全面绿色转型。织密扎牢社会保障安全网，及时稳妥化解各类社会矛盾，保持社会大局稳定。

(责编：申佳平、高雷)

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