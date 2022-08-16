图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京8月16日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人金贤东表示，将摸排疑似问题线索，防止房地产、康养、文旅等清单外项目冠名为“特色小镇”。

县城是我国城镇体系的重要组成部分，县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近30%。今年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。金贤东透露，《意见》出台后，国家发展改革委依托城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议制度，会同各有关方面多措并举、分类引导县城发展。

一方面，持续完善支持县城建设的政策举措。一是支持县城培育发展特色优势产业，建设农产品加工集聚区和返乡创业园区，优化县乡村物流网点布局。二是支持县城完善市政设施体系，加快排水防涝、垃圾污水收集处置等设施建设，加强县城与周边大城市互联互通。三是支持县城强化公共服务供给，加强县城中学标准化建设，普通高中“大班额”比例降至4.8%，三级医院对口帮扶县级医院覆盖了940个县。四是支持县城加强历史文化和生态保护，划定289片历史文化街区。五是提升县城辐射带动乡村功能，推进教师“县管校聘”管理制度改革和县域医疗卫生共同体建设。六是强化县城建设的要素支撑，统筹利用中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性信贷等支持县城项目建设。

另一方面，坚持因地制宜、把稳方向，守牢五方面红线底线。一是严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界。二是聚焦重点任务，精准补齐短板弱项，防止大拆大建和炒作房地产。三是严格控制撤县建市设区。四是结合人口趋势合理制定规划，防止提不切实际的目标。五是坚持尽力而为、量力而行，防范地方政府债务风险。

对于特色小镇建设情况，金贤东介绍，下一步将引导有关方面抓紧抓好常态化规范纠偏，确保特色小镇在规范健康发展轨道上稳步前行。

一是坚持“一张清单管到底”，指导地方动态跟踪清单内特色小镇发展情况，及时优胜劣汰。摸排疑似问题线索，防止房地产、康养、文旅等清单外项目冠名为“特色小镇”。

二是严守合规用地、生态环保、债务防控、房住不炒、安全生产等“五条底线”，督促地方加强对清单内特色小镇监督监管，对违规行为发现一起、处理一起。

三是及时宣传推广特色小镇聚力发展主导产业、促进产城人文融合的好经验好做法，营造特色小镇发展的良好氛围。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经