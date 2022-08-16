如何推进青年就业？国家发改委精准发力四个方面
图片来源：国家发展改革委官网
人民网北京8月16日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的8月份新闻发布会上，国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，今年以来，青年群体就业面临较大压力。综合分析，这是总量与结构、周期性与季节性等多重因素交织叠加的结果。下一步将从四个方面全力做好高校毕业生等青年群体就业工作。
据介绍，今年青年就业总量较大，仅高校毕业生就达到1076万人，比去年增加167万人，创历史新高。受疫情冲击，一些地方、行业市场主体遇到暂时性困难，吸纳就业能力有所下降，部分企业出现减招缩招现象，加上当前又正值高校毕业生集中离校，客观上加大了求职难度，使得青年失业率阶段性升高。同时，就业结构性矛盾持续显现，部分领域人才供需脱节、人岗匹配度不高等问题仍需进一步解决。
他表示，今年以来各地区各部门推出了一系列政策措施，努力为高校毕业生等青年群体创造更多就业机会。比如，对企业吸纳高校毕业生就业予以激励，加快推进公务员、事业单位招考等工作进度，拓宽市场化社会化就业渠道等等。
下一步，国家发展改革委将会同有关部门，在切实抓好稳经济、稳市场主体、稳岗位扩就业等政策落实的同时，从四个方面精准发力，推进创业带动就业，全力做好高校毕业生等青年群体就业工作。
一是再研究推出一批支持创业就业的务实管用举措。加快落实扎实稳住经济一揽子政策措施，持续提升经济发展对就业的带动力。抓紧落实《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》精神，指导地方在落实创业带动就业、扶持高校毕业生创业就业15条普惠性政策清单基础上，因地制宜出台更大力度支持高校毕业生创业就业政策，扎实推动创业带动就业专项行动落实落地，创造更多高质量就业机会。同时，着力加强就业指导服务，持续深化产教融合，推进公共实训基地建设，助力开展大规模职业培训。
二是再加快破解一批制约创业就业的痛点堵点。会同有关方面完善高校毕业生创业就业政策支撑体系，千方百计开拓市场化就业渠道。广泛征集有关地方创业就业方面改革诉求，聚焦关键卡点，部署实施一批破解痛点堵点的改革举措。扎实推进已部署的全面创新改革任务落实，帮助地方协调解决改革过程中遇到的困难和问题，力争早出成果。
三是再谋划举办一批创业带动就业的重点活动。筹备好双创活动周，聚焦力促大学毕业生创业就业，进一步丰富活动周形式、内容、重点活动。积极协调有关方面办好中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“创客中国”中小企业创新创业大赛等系列活动，传播创新创业文化、培育创新创业氛围、提升创新创业能力、拓展创业就业空间。
四是再宣传推广一批创业带动就业的典型经验。加强双创有关政策解读，及时梳理总结、宣传推广各地方促进创业就业的经验做法。发挥双创示范基地联盟等作用，组织召开一系列创业带动就业的经验交流现场会，促进各地互学互鉴，对接创业就业资源。
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