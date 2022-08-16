图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京8月16日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人金贤东表示，近年来，有的豪华酒店推出高价盒装月饼，有的线上网店为私人定制“天价”月饼提供便利。对此，将聚焦高端酒店、饭店和电商平台等，开展监督检查，严厉查处违法违规行为。

金贤东指出，经过多年治理，近年来月饼市场秩序明显改善，运行总体规范有序，但仍有个别企业炒作月饼价格，“天价”月饼问题仍然存在。为提倡节俭、反对浪费，推动月饼等节日食品回归大众消费品属性、回归传统文化本源，今年6月份，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》），针对“天价”月饼暴露的突出问题，在坚持月饼价格由市场形成的基础上，综合运用市场化、法治化手段，推动企业守法经营、合理定价，促进月饼行业健康发展。

近期，围绕《公告》要求，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局等部门加强协同联动，先后向13家行业协会、33家月饼制售和流通领域龙头企业、100多家重点零售企业，以及主要电商平台进行政策宣传，做好行业指导。中国商业联合会等6家行业协会发布拒绝“天价”月饼流通倡议，中国焙烤食品糖制品工业协会发布月饼行业安全质量诚信倡议，主要电商平台、中国饭店协会、中国酒店用品协会和酒店代表发起限制过度包装倡议，各大电商平台正在积极开展平台治理，共同推动行业自律。

金贤东透露，今年中秋节前，国家发展改革委将会同有关部门，强化信息共享，认真做好市场巡查和监测，及时发现新情况新问题，加大市场监督检查力度，严厉查处、公开曝光违法违规行为，共同抓好《公告》落实。目前市场监管部门正在组织开展相关集中整治行动，下一步将紧盯三个重点。

一是紧盯重点问题。针对个别企业添加名贵馅料、过度豪华包装、混合销售高价商品等现象，以及月饼券经营不规范问题，重点在执行限制过度包装强制性标准，禁止混合销售，规范月饼券管理，加强月饼质量安全等方面加强监管。

二是紧盯重点对象。根据《公告》要求，将对单价500元以上的盒装月饼生产和销售企业进行重点监管。

三是紧盯重点领域。近年来，有的豪华酒店推出高价盒装月饼，有的线上网店为私人定制“天价”月饼提供便利。对此，将聚焦高端酒店、饭店和电商平台等，开展监督检查，严厉查处违法违规行为。通过各方共同努力，促使月饼“价格更亲民、品质更优良、包装更简约”，形成“理性消费、健康消费、绿色消费”社会新风尚。

(责编：申佳平、高雷)

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