原标题：经济回升向好趋势将进一步巩固

本报北京8月16日讯（记者顾阳、纪文慧）国家发展改革委16日举行新闻发布会，就当前经济运行态势等话题，回应了社会关切。国家发展改革委国民经济综合司司长袁达在会上表示，随着党中央、国务院各项决策部署加快落地落实，高效统筹疫情防控和经济社会发展成效将持续显现，宏观政策效应有望不断释放，中国经济回升向好的趋势必将进一步巩固。

受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响，全国用电需求持续走高。1月至7月，全国全社会用电量同比增长3.4%。同时，由于来水偏枯，水电出力不足，电煤供应保障持续面临较大压力。8月1日至14日，全国统调电厂日均耗煤816万吨，比上年同期增长15%。“上半年，全国煤炭产量增长11%；7月份以来，全国煤炭日均调度产量处于1240万吨左右的较高水平；近期，统调电厂存煤最高达到1.75亿吨，同比增加7400万吨。目前，电煤中长期合同总体已实现全覆盖。”国家发展改革委政研室主任、新闻发言人金贤东表示，下一步，将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，加快释放煤炭先进产能产量，确保能源电力供应安全。

对于就业形势，袁达表示，当前青年群体就业面临较大压力，是总量与结构、周期性与季节性等多重因素交织叠加的结果。今年以来，各地区各部门推出了一系列政策措施，努力为高校毕业生等青年群体创造更多就业机会。下一步，将在切实抓好稳经济、稳市场主体、稳岗位扩就业等政策落实的同时，从4个方面精准发力推进创业带动就业，全力做好高校毕业生等青年群体就业工作：再研究推出一批支持创业就业的务实管用举措；再加快破解一批制约创业就业的痛点堵点；再谋划举办一批创业带动就业的重点活动；再宣传推广一批创业带动就业的典型经验。通过聚焦力促大学毕业生创业就业，千方百计开拓市场化就业渠道，扎实推动创业带动就业专项行动落实落地，创造更多高质量就业机会。

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。今年以来，国家发展改革委会同有关方面扎实推动“十四五”规划102项重大工程实施，加快地方政府专项债券发行使用，加快中央预算内投资下达和使用进度。“截至目前，102项重大工程有序推进，进展顺利，3.45万亿元专项债券额度已经基本发行完毕。”国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三表示，下半年，将扎实推进投资项目前期工作，加强资金、用地、用能等要素保障，加大项目前期工作和建设实施推进力度，用好政策性开发性金融工具，争取形成更多实物工作量，努力保持全年投资稳定增长。

近期国务院常务会议决定通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。罗国三表示，国家发展改革委将会同有关方面用好用足政策性开发性金融工具，有力有序有效推进项目尽快落地实施，助力巩固经济回升向好趋势。

(责编：罗知之、陈键)

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