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国际美妆巨头加码中国市场

刘 畅
2022年08月17日08:31 | 来源：经济日报
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原标题：国际美妆巨头加码中国市场

近期，众多美妆巨头陆续发布2022年上半年财报。从整体上看，欧美和国货品牌增长较为稳定，但韩妆品牌持续遇冷，前景堪忧。

在一众美妆品牌财报中，欧莱雅的表现十分亮眼。财报显示，今年上半年，欧莱雅集团销售额达到183.6亿欧元，同比增长13.5%；营业利润为37.45亿欧元，同比增长25.3%。其中，二季度销售额达93.05亿欧元，增长13.4%，超出预期。

除欧美品牌外，国货品牌在今年上半年也有不错表现。其中，珀莱雅发布的业绩报告预计，上半年营收为25.24亿元至26.24亿元，同比增长31.6%至36.81%。华熙生物上半年营收也达到了29.36亿元，同比增长51.62%；实现净利润4.7亿元，同比增长30.49%。不断提升的产品质量以及多元化的营销方式，使得国货品牌获得了市场的认可。

相比之下，韩妆的下滑尤为引人关注。以韩妆头部企业爱茉莉太平洋为例，2022年上半年营收同比下滑了13.1%，净利润同比下滑57.9%，旗下多个品牌也在大范围关闭线下门店。

韩妆曾在“韩流”之下一度发展迅猛。如今，随着欧美品牌强劲发展，新锐国货陆续崛起，韩妆“原地踏步”、缺少创新的弊端越来越显现出来，导致逐渐被市场忽视。

另一个值得关注的现象是，今年一季度，国际美妆巨头在华业绩增速均有所放缓，但在年中大促活动的推动下，多数美妆品牌二季度在华业绩明显提升。美妆巨头们显然不会错过充满机遇的中国市场，强化在华市场的创新投资布局依旧是众多美妆巨头的重要决策。今年上半年，欧莱雅、资生堂两大巨头均宣布加码投资中国市场：欧莱雅宣布在中国设立首家投资公司，致力于投资创新美妆科技；资生堂宣布在中国设立首个国际美妆集团的专项投资基金——资悦基金，重点聚焦美妆、健康等前沿市场新兴品牌。在不少国际美妆巨头看来，中国消费市场正在持续恢复，而且经济也呈回暖复苏态势，整个中国美妆市场韧性较强、前景看好。

机遇与挑战并存是当今美妆市场最大的特点。随着美妆产品更新迭代速度加快，科技含量逐步提高，消费者对美妆产品品类的喜好也在不断变化。展望下半年，国内化妆品市场究竟能否整体回暖依然是一个未知数，但结构性回暖基本已成定局。

(责编：罗知之、陈键)
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