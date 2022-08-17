黄俊毅

原标题：高温天气对菜价影响几何

□ 当前全国蔬菜在田面积10572.1万亩，同比增加399.6万亩；7月中旬蔬菜产量2938.4万吨，同比增加150.4万吨。蔬菜在田面积和产量均有所增长，稳产保供基础较好。

□ 夏季强对流、强降雨天气可能会对局部地区蔬菜生产产生不利影响，部分地区个别品种价格波动可能将比较频繁。

近日，全国多地出现高温天气，蔬菜价格和供应是否受到影响？8月16日，农业农村部重点监测的28种蔬菜平均价格为4.61元/公斤，比8月15日蔬菜价格下降0.6%，比8月1日4.68元/公斤下跌1.5%。

近期价格下降的蔬菜主要有两部分：一部分是最近正集中上市的豆角类蔬菜；另一部分是上市量逐渐加大的蔬菜，包括甘肃、河北等冷凉蔬菜主产区上市量逐渐加大的菜花、西兰花、洋葱等。

根据国家统计局公布的CPI数据，7月份鲜菜价格同比上涨12.9%，影响CPI上涨约0.24个百分点；而6月份鲜菜价格同比上涨3.7%，影响CPI上涨约0.07个百分点。

农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶在接受记者采访时表示，当前全国大部分蔬菜价格保持稳定，小部分蔬菜价格略有波动。

价格先涨后跌，是7月份以来蔬菜行情的一大特点。受多个主产区强对流和持续高温天气影响，7月份全国菜价在6月份的基础上反弹，连续三周均价分别上涨5.0%、5.5%和3.7%，最后一周转跌1.3%。8月份（截至8月16日），农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价较上月跌0.2%，较去年同期跌0.7%。分品种看，17种蔬菜价格环比上涨，11种下跌。

北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通告诉记者，进入8月份，北京市场蔬菜价格呈连续下降走势。

8月5日，北京新发地蔬菜加权平均价是2.92元/公斤，比7月29日3.21元/公斤下降9.03%。周环比大幅下降，主要原因是夏季晚茬蔬菜正进入集中上市阶段。产自冷凉地区的大白菜、圆白菜、芹菜、白萝卜、莴笋、西葫芦、团生菜、散叶生菜，种植面积比去年有所扩大，此前受降雨影响补种的蔬菜集中进入收获期，导致价格快速走低。

同时，产自河北北部、山西北部、内蒙古中东部及辽宁的豆角类蔬菜，近期也处于集中上市期，价格相互挤压。其中架豆、豆王、白豆角、扁豆、豇豆、油豆的价格跌到近几年同期的最低价位。有关专家表示，这些处于集中上市阶段的蔬菜，近期在产地都出现不同程度的卖难现象。

下半年蔬菜价格走势如何？

张晶表示，当前全国蔬菜在田面积10572.1万亩，同比增加399.6万亩；7月中旬蔬菜产量2938.4万吨，同比增加150.4万吨。今年全国蔬菜在田面积和产量均有所增长，稳产保供基础较好。尤其是冷凉蔬菜有所扩种，已经开始进入集中上市期，“北菜南运”和“西菜东运”给市场带来有效补充，整体夏秋蔬菜供应有保障。

但是，6月份以来全国大范围持续高温多雨天气，对7、8月份菜价带来阶段性上涨压力，且冷凉蔬菜跨区调运规模增大，在途保鲜和运输成本增加，这预示后期菜价继续下行的空间十分有限。

另外，夏季强对流、强降雨天气可能会对局部地区蔬菜生产产生不利影响，部分地区个别品种价格波动可能将比较频繁。不过，由于去年四季度菜价受秋汛影响偏高，预计到今年四季度，菜价同比将以下跌为主。

(责编：罗知之、陈键)

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