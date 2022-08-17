人民网记者 车柯蒙

在河北省张家口市张北县玉狗梁村，有一帮留守老人正热火朝天的练习着自创的乡村健身瑜伽，田间地头，老人们双盘、倒立、双腿绕头等动作都不在话下。

2022年2月3日，北京冬奥会的火炬在张家口市张北县德胜村传递。当火炬手穿过德胜村文化广场时，由23位来自玉狗梁村老年妇女组成的瑜伽表演队，整齐地进行着瑜伽表演。

这个因瑜伽火了的小村，曾经是国家级贫困村。全村没有一亩水浇地，完全靠天吃饭，2015年，全村总户数193户、457人，但建档立卡贫困人口就有85户254人，贫困发生率达55.7%，“因病致贫”占了贫困人口60%以上，常驻村人口约100人左右，以留守老人和妇女为主。

留守老人如何与瑜伽结缘？还要从驻村书记卢文震的一次走访谈起。

2016年2月，石家庄邮电职业技术学院精准扶贫工作组进驻玉狗梁村。在一次走访时，卢文震注意到，这里家家户户至今还保留着传统的“火炕”，上炕就得“盘腿”而坐。“去老乡家一进屋就上炕，他们都能‘双盘’。我突然就想到，这个动作和城市人练的瑜伽动作一样，能不能把大家组织起来练瑜伽，有了劳力，再思考其他脱贫项目也不迟。”卢文震告诉记者。

带领大家练习瑜伽来强身健体，将来再打响品牌，实现招商引资、脱贫致富的目标逐渐在卢文震脑海中清晰起来……

要让农民接受瑜伽，卢文震首先动员了原妇女主任靳秀英来帮着做村民的思想工作，从七八个人，到后来的六七十人，一练就是七年。家里炕上、田间地头，乡亲们的瑜伽动作随手就来，70岁能倒立、80岁能劈叉的老年人有不少。之后，卢文震把乡亲们练习瑜伽的短视频发到了微信公众号里。时间长了，玉狗梁村里有一帮会练瑜伽的老人的事儿就传开了。

2017年年初，国家体育总局社会体育指导中心打来电话，他们鼓励卢文震坚持下去，并邮寄来教材，还在全国瑜伽运动推广委员会的官方平台赞誉玉狗梁为“中国瑜伽第一村”。

利用瑜伽改善“因病致贫”的困境，再引流发展产业。卢文震帮村民注册了“玉狗梁”商标，引种藜麦，地方政府利用扶贫资金为玉狗梁建设了小型藜麦加工厂等。如今，工厂已经开始试生产，待到正式投产后，还能提供就业岗位。

玉狗梁于2019年2月实现整村出列，建档立卡贫困人口年人均纯收入从2015年的2800元到2021年的13790元。练瑜伽的7年来，一些变化在村里悄然发生，老人们的身体越来越好，产业发展的活力越来越旺。

86岁的常淑美老人告诉人民网记者，她每天跟着大家练瑜伽，自己做饭、收拾家务，每天晚上还在直播平台上唱红歌，一唱就一个多小时。

81岁的王占山是退休教师，他把自己老伴儿张喜英练瑜伽、出去到电视台录节目和家里的收入都写进了日记，他说：“现在这么好的日子来之不易，写下来让孩子们以后不要忘记。”

为了让玉狗梁村乡村振兴的路子越走越宽广，常年在外打工的年轻人张鹏程返乡创业并担任新一届村支书。记者了解到，新一届村两委提出了“瑜伽兴村、品牌富村、绿色发展”的新发展理念，还制定了创建“瑜伽康养小镇——中国健身瑜伽示范村、中国瑜伽第一村”的发展规划，地方政府也邀请同济大学建筑学院的师生帮助玉狗梁做村庄的规划设计。玉狗梁这片曾经贫瘠的土地，正焕发出勃勃生机。

(责编：王连香、高雷)

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