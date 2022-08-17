华 凌

原标题：众多前沿科技成果 将集中亮相2022年服贸会

“这个FWH-1500无人直升机最大起飞重量1000kg，任务载荷300kg，它的旋翼属于关键零部件，原来依赖从国外进口，价值20多万元，经过一番努力现在我们自己设计研发生产出来，把成本降至三四万元，不再受国外限制，目前一年生产量可达120多架。在2022年服贸会上，我们将展出这款做物资运输的无人直升机和另一森林灭火无人机。”8月16日，走进中关村科技园区房山园的北京航景创新科技有限公司生产厂房，航景创新科技有限公司总经理王伟指着一架一人多高的白色炫酷无人直升机告诉科技日报记者。

在史河科技有限公司的厂房车间，只见一个船舶除锈机器人正吸附在一面测试船板上“一丝不苟”地除锈。“这是我们自主研发的Highmate V40水射流除锈机器人，基于柔性化永磁吸附底盘技术，具有高负载自重比和强曲面适应能力等特点，可替代人力从事高空作业，避免高危风险，同时还可实现除锈废水100%回收，极大提升除锈效率与质量。”北京史河科技有限公司创始人CEO许华旸介绍。

他告诉记者：“在去年的服贸会上，船舶除锈机器人颇受关注。今年的服贸会我们将展示最新款，工作效率要比之前的提升30%以上。目前服务包括中船、中远、招商系统内的50余家大型修造船厂，累计完成超400艘十万吨级以上货轮除锈作业。”

2022年中国国际服务贸易交易会将于8月31日至9月5日在北京国家会议中心和首钢园区举办。目前，2022年服贸会进入倒计时阶段，各项筹备工作有条不紊，井然有序。为让观众充分了解本届大会电信、计算机和信息服务专题展的精彩内容，大会组委会组织媒体做前期实地探访，这次参观的航景创新和史河科技都是北京市产业链龙头企业和“专精特新”中小企业，也是此次中关村房山园隆重推出14家创新企业参加今年服贸会展示前沿科技成果的缩影。

北京中关村前沿技术产业发展有限公司副总经理王霞介绍，此次房山园参展企业分为三个产业方向：一是智能装备产业，二是储能产业，三是新材料产业。

据介绍，中关村科技园区房山园2012年10月经国务院批复纳入中关村国家自主创新示范区。作为北京南部科技创新成果转化带的重要支撑区域，园区利用自身产业基础和承载空间优势，围绕“高端制造业、新材料/新能源、医药健康”等重点产业方向，积极承接中心城区和京外优质创新资源以及三大科学城科技成果转化落地。通过“前店后厂”的园区创新模式，北京高端制造业基地近年来引入15家头部企业、12家隐形冠军企业入驻，累计实现工业总产值超千亿元，实缴税金近80亿元。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经