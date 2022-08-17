魏依晨

原标题：江西：“院士天团”为电子信息产业发展献良策

电子信息产业是数字经济发展的重要支柱，创新则是电子信息高质量发展的根本。如何提升关键自主创新能力，提升电子信息产业发展核心竞争力，8月16日上午，“数字经济背景下江西电子信息创新发展高峰论坛”在南昌举行，本次论坛集聚了众多院士、专家，他们此行的目的就是为了给电子信息创新发展把脉问诊、建言献策。

如何实现数字化转型？平台建设很重要

“数字化转型是应对不确定性的最有效举措。”论坛上，中国工程院院士邬贺铨表示，通过数字化方式来获得和分析数据就能极大地消除各种信息不对称，优化资源配置，提高应对产业链和供应链急剧变化的敏捷性，增强在面临不确定性时的弹性。

如何既不丧失机遇，又不盲目决策？邬贺铨建议江西大力发展数据清洗标注产业，既为珠三角和长三角大数据企业服务，也为培育本地数据企业做准备，还可解决大学生就业问题；另外还可通过电费补贴等方式吸引互联网平台入驻江西，政府搭桥引导互联网平台与垂直行业规上企业开展实质性合作；江西政府也可出资或支持第三方建设数字化转型创新平台，配置算力、算法与政府可开放的数据资源及应用场景。

中国工程院院士孙凝晖也认为，平台是发展数字经济的重要载体。“算力是智能时代的普及性需求。我们需要多种多样的交通工具，我们有了飞机、汽车，我们还需要高铁，在信息基础设施上面也如此，它们给我们提供不同的能力，有的算得快，有的算得多。”孙凝晖介绍，信息高铁综合试验场的建设会在算力并网、服务科研创新、响应时间保障等方面有益处。

电子信息产业如何发展？应用才是未来

“家家户户用无人机的时代终会到来，建立低空智联网新基建是未来方向。”在中国工程院院士樊邦奎看来，无人机是用数据驱动，可以执行各种任务的空中移动智能体，低空智联网是产业化最重要的发展基础，是发展低空经济重要的配置要素。

然而，目前我国低空信息化治理体系尚未建成，面临六大安全瓶颈——通导一体化的网络、网络化的地理空间、数据驱动的服务、低空运行的管理、低空航路的规划和统一飞控的技术架构。“无人机产业未来的发展重点不是无人机的生产制造，而是面向国民经济各领域应用无人机产生的各种专业化服务，比如农业林业、广义遥感探测、物流运输、公共安全、消费娱乐等。”樊邦奎说道。

在电子信息应用领域，中国工程院院士吴剑旗同样有话说。“毫米波雷达在测量距离等方面都优于人眼，不仅能够有效地保障无人驾驶的安全问题，还能助力多个行业往纵深发展。”吴剑旗介绍，毫米波雷达在无人驾驶领域的应用是一种解放人类双手和提高生产力效率的科技创新，加速国产毫米波雷达研发生产的进程，能让无人驾驶“心明眼亮”，将有助于打破国外技术垄断，帮助我国汽车企业占据市场。

(责编：罗知之、陈键)

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