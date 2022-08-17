颉满斌

原标题：研发“给力”农机 让农民“省力”耕作

【典型派】

目前的陇原大地绿树成荫、瓜果飘香。走进甘肃省定西市三牛农机制造有限公司（以下简称三牛农机），车间繁忙有序，劳动气氛热火朝天。

在三牛农机的研发实验室里，记者见到了科技特派员何云，他正和其他几位工程师探讨机械关键部位的设计。

2021年年初，大学机械专业毕业的乡镇干部何云，以一名科技特派员的身份来到这家农业机械制造企业。

为保障粮食安全，甘肃省试点推广大豆玉米带状复合种植。如何确保30万亩试点种植地如期如数播种，并且开发出符合种植要求的农业机械，成了试点地区亟待解决的问题。

为在最短时间解决大豆玉米带状复合种植“无机可用”的问题，何云和三牛农机的研发团队一起，积极与甘肃省农业科学院及各县区农技农艺专家交流，加班加点在车间试制样机，并在试验地里不断反复试验机械稳定性，最终生产出“4+2”“2+3”“2+2”等多种种植模式的配套机具。

中药材种植需要的农机也是何云研发的重点领域。

甘肃省位于黄土高原、青藏高原和内蒙古高原的交汇处，复杂多样的地形地貌、生态气候等，孕育了丰富的中药材资源。但甘肃传统的大宗根茎类药材70%种植在丘陵山区，受自然条件、经济状况和中药材生长特性等因素的制约，机械化生产水平不高。为解决耕种收环节中机械化水平低的现状，相关部门立项为丘陵山区中药材种收补短板。何云作为项目负责人，常常驱车几百公里，在多个中药材主产区，试验并及时改进优化种植农机。

在何云看来，发展农业现代化，首先要实现机械化。他对农机不断进行的创新研发也取得了累累硕果，仅2021年，他就申请了7项专利。

产品实用性好，合作社及农户们的种植效率得到很大提高，机械化也让农户从繁重的体力劳动中解放出来。看到洋溢在农民脸上的笑容，何云觉得一切的付出都是有意义的。

“在产业富民的征程上，用专业知识为乡村振兴助力。”谈起今后的打算，何云坚定地说。

(责编：罗知之、陈键)

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