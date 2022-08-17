原标题：冷湖天文基地签约落地 7家科研单位35个望远镜

科技日报西宁8月16日电 （记者张蕴 实习生张琦）目前，青海省州两级在基地要素保障方面累计落实资金2.8亿元，基地基础设施建设持续推进；已签约落地7家科研单位9个望远镜项目共35个望远镜，总投资近20亿元……在8月16日召开的“青海这十年·青海省科技厅专场新闻发布会”上，青海省科技厅发布了冷湖天文基地最新进展。

青海省科技厅政策法规基础研究处处长瞿文蓉介绍，2021年12月22日，“青海冷湖国际一流天文观测基地建设发布会”在北京成功举行，引起国内外强烈反响，充分展示了青海省天文观测资源优势和承接国内乃至国际各类大科学装置落户的世界级天文观测基地前景，为打造国际一流天文观测基地营造了良好的舆论氛围。

近年来，冷湖天文观测基地建设各项工作有序推进，冷湖天文观测基地建设工作领导小组多次召开专题会议，把基地建设当作青海省的大事来推动，坚持保护优先和规划引领原则，明确基地建设责任主体，建立资金省州共担机制，设立科技创新产业园区，为冷湖基地建设提供有力保障。领导小组办公室切实履行职责，深入研究谋划，积极协调推动，各成员单位协同配合，在基地基础设施建设、规划编制、项目引进落地、资金保障等方面取得显著成效。同时，青海省科技厅多次赴科技部汇报对接，积极争取国家层面的支持与指导。今年7月13日，科技部组织召开的香山科学会议对超大型望远镜项目的建设前景进行了研究探讨。

下一步，青海省科技厅将继续全力争取将冷湖天文大科学装置建设列入国家重大科技基础设施体系布局。

(责编：罗知之、陈键)

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