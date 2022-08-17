原标题：广发银行：坚持金融为民 助推智慧城市建设

建设让人民满意的新型智慧城市，是实现城市治理现代化的生动诠释。从“信息化”到“智能化”再到“智慧化”，是建设智慧城市的必由之路，也是广发银行坚持不懈求索的方向。广发银行坚持“以人民为中心”的发展思想，在政银合作、金融供给、场景服务等方面持续发力，积极推动新型智慧城市建设。

智慧政银合作，优化营商环境

“拖欠农民工工资问题一直是我们高度重视、需要重点解决的问题之一，但是建筑单位工资发放进度跟踪起来有较大难度，很难准确了解到农民工实际收入情况。”长江经济带地区某政府单位工作人员说道。

广发银行获悉相关需求后，积极配合当地建筑业施工人员服务管理中心开展农民工工资代发监管业务，助力政府实现“建筑企业工资代发资金监控、农民工工资一键代发、代发结果及时反馈”等功能，有效保障了农民工工资资金监管到位、发放到位。

“务工工资是广大农民工朋友们的血汗钱，也是维持整个家庭生活的重要经济保障。自从有了广发银行的‘工资代发监管’业务，我们很放心，也替广大农民工朋友们感谢广发银行。”

秉持着“让信息多跑步，让市民少跑腿”的原则，广发银行在服务政务方面充分发挥带头作用：如推出“智慧商事”，与广州、哈尔滨、昆明等20多个城市合作，为创业者提供集商事注册和银行金融服务于一体的综合服务方案，极大简化审批、便利投资。推出“智慧政务”，为重庆、杭州、南京等60多个城市在经济管理、招投标管理、费用缴纳等领域提供优质便利服务。推出“智慧法院”，有效解决传统破产案件耗时耗力、流程繁琐、资金监管效率低等问题，大大提高审理效率。

智慧金融供给，服务市场主体

王小姐是广州市一家玩具制造企业人力资源部的负责人，每逢薪酬核算节点，整个部门都陷入“996”工作状态，急需优化工作流程，提升薪酬核算效率。

广发银行了解到王小姐的数字化诉求后，结合企业实际制定了详细的解决方案，推出“数字人资”产品，通过开发线上统计考勤、核算薪酬、高效匹配算薪规则、智能识别企业工资文件等程序，有效提升企业人力资源数字化管理水平。

“使用‘数字人资’后，领导称赞我们部门是数字化转型的先锋。广发银行让我们搭上了智慧城市发展的顺风车！”

除广受好评的“数字人资”外，广发银行还推出了集“慧收款、资金池、收付保”在内的“慧、池、保”系列产品，把科技融入企业客户支付结算、资金管理的方方面面，新升级“慧发薪”工资代发产品已服务超过4万户企业。推出“智慧园区”，为入驻企业提供人员管理、财税业务、餐饮服务等全方位智慧化服务，已服务湖南、四川、上海等17个省市约50个园区。同时，广发银行自主研发了全流程线上化产品“政采通”，进一步加强与供应链核心企业、政府平台等系统直联，为上中下游中小企业提供快捷融资支持。

智慧场景服务，改善社会民生

目前各地疫情多点散发，虽已是暑假，广东省湛江市某幼儿园老师们的工作压力却一点儿也没有减少，记录和报送班级幼儿健康数据是他们每天都要做的工作。繁杂的园务管理让幼儿园愈加迫切地寻找解决之道。

广发银行为该幼儿园接入“广发小红花”数字幼儿园产品，提供基础园务、幼儿健康管理等功能，还可实现智能刷脸测温入园，有效提高园务管理与疫情防控结合能力，让幼儿更安全、老师更轻松、家长更放心。

“大大点赞‘广发小红花’！我们成功实施这个方案后，还获得了上级部门的赞许，现在我们可是成为我们区域数字化抗疫的模范幼儿园呢！”

一座城市的“智慧”，不仅体现在园区、企业，更体现在寻常生活中。广发银行还推出“智慧医院”，针对挂号难、排队长、流程繁琐等痛点，从诊疗流程优化、报告查验简便等方面着手，助力提升群众就医体验。推出“智慧交通”，只需动动手指，即可轻松体验各类出行场景无感支付等服务。推出“智慧校园”，提供校园一卡通、统一支付平台等系统建设综合服务，方便学生校园卡的使用，减少排队、人工操作麻烦。

未来，广发银行将持续深入践行“金融为民”理念，不断提高金融服务专业性，创新“智慧城市”系列产品，更好地支持实体经济、守护人民美好生活。

(责编：董童、杨迪)

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