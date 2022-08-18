人民网青岛8月18日电 （记者许维娜）8月16日至18日，以“虚实共生 数字新未来”为主题的2022（GIAC）智能视听大会在山东省青岛市举办。在开幕式上，人民视频联合行业头部生态伙伴正式发布了人民视频APP 3.0版、“数字人+”元宇宙平台、视频内容众包众创平台、人民视频飒直播等四款智能视听融媒产品。

人民视频融媒产品正式上线。来源：主办方供图

本次发布的四款融媒产品突出科技属性、生态属性，由人民视频联合海信集团聚好看科技股份有限公司、中移系统集成有限公司、广州易方信息科技股份有限公司等行业头部生态伙伴共同打造。

大会现场，人民视频总经理王晓欣，中移系统集成有限公司副总经理彭华，海信集团高级副总裁、党委副书记陈彩霞，保利威（广州易方信息科技股份有限公司）首席执行官谢晓昉一起按下启动台，共同发布人民视频融媒产品。

其中，人民视频3.0版全新升级，深度聚焦政务垂类领域及优质拍客内容，驱动媒体融合发展，引领品质传播；“数字人+”元宇宙平台，致力于打造集数字人灵敏开发解决方案、元宇宙会议会展、众创开发等于一体的元宇宙生态平台；视频内容众包众创平台，为视频内容提供柔性视听内容定制、数字化任务流转及视听版权服务等解决方案，打造视听内容生产力的“工业互联网平台”；人民视频飒直播打破时空限制，重塑交互场景，实现实时虚拟直播系统。

作为“移动优先、视频优先”的重要布局，人民网于2018年推出可视化品牌人民视频。面向5G时代，人民视频聚焦视听内容制作、集成、发布，共建智能化视频社区。人民视频还致力于提供视频解决方案，打造视频内容众创众包平台，赋能媒体深度融合发展。

2022智能视听大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。

(责编：王连香、高雷)

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