人民网北京8月18日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、文化和旅游部近日联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出大力发展大众化消费游艇。鼓励游艇骨干企业与高校院所在游艇领域合作创立高水平创新载体，争取在大众化游艇、新能源游艇等研发设计上实现重大突破。

邮轮游艇产业链长、带动作用大，对提升现代服务业水平、促进海洋经济发展具有重要意义。近年来，我国邮轮游艇发展取得积极成效，但与世界先进国家相比，邮轮游艇和旅游客船的装备产业化、市场成熟化、消费大众化等方面仍有差距。

在邮轮建设方面，《实施意见》提出，要稳步推进国产大型邮轮工程。按照国产大型邮轮工程总目标，加强工程研制计划和里程碑管理，严格把控建造质量，确保国产首艘大型邮轮高标准高质量按期建成交付。建立大型邮轮工程和重点科研工作协调制度，加大总装建造与配套供应之间的协同协作。全面加强邮轮工程全过程安全生产工作，梳理可能存在的风险隐患，落实企业主体责任，研究采取技术防范措施，完善安全操作规程和标准。

同时，提升邮轮研发设计建造能力。以国际主流大中型邮轮为重点，兼顾极地邮轮等专业化小型邮轮，加大总体设计和总装建造关键技术攻关，提升先进制造和工程管理能力，打造新一代研发制造一体化协同平台。加强邮轮系统集成和核心装备研发，突破海上邮轮救援关键技术和装备，加快大数据、云计算、5G移动通信、人工智能、北斗导航、卫星通信等技术应用研究和试验验证。推进邮轮安全消防、卫生防疫、新能源清洁能源、环保材料、减震降噪等技术应用研究，全面提高邮轮安全绿色水平和质量可靠性。

《实施意见》提出要扩大消费市场需求，大力发展邮轮旅游等。

一是推动三亚建设国际邮轮母港，推进上海、天津、深圳、青岛、大连、厦门、福州、广州等地邮轮旅游发展，打造一批国际一流的邮轮旅游特色目的地。鼓励按照国家有关规定开展邮轮旅游创建示范工作。丰富邮轮旅游航线和产品，稳慎推进邮轮海上游航线试点，研究探索环岛游航线。推广实施邮轮船票管理制度，落实邮轮港服务规范，提升邮轮旅游服务体验。打造邮轮企业总部基地，吸引更多全球邮轮企业地区总部和全球运营中心落户，支持本土邮轮企业建设发展。

二是支持在沿海地区、长江流域、西江流域等有条件的江河湖泊发展国内水路旅游精品航线，重点推进环渤海、粤港澳大湾区、粤闽浙沿海城市群、海南自由贸易港、长江经济带、珠江-西江经济带、大运河文化带等区域水上旅游资源开发，突出当地历史文化、红色传承、自然景观、现代都市、乡村振兴等特色，在完善定点定线船舶旅游产品基础上，推出主题航次、定制化服务的升级旅游产品。

三是加快海南游艇产业改革发展创新试验区建设，支持大连、青岛、威海、珠海、厦门、北海等滨海城市创新游艇业发展，建设一批适合大众消费的游艇示范项目，鼓励和引导开展各类游艇赛事活动等。支持海南率先开展游艇租赁试点，规范游艇租赁运营管理，探索创新游艇安全管理，有序推广游艇共享消费模式。

(责编：申佳平、高雷)

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