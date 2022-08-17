(经济观察)中国多地电力吃紧 专家：极端天气所致，短期内有望缓解

中新社北京8月17日电 (刘文文)持续的极端高温天气，导致中国多地电力负荷激增。为了保证居民用电，近期，四川、安徽、浙江、江苏等地已启动有序用电模式，电力保供问题再次成为社会关注焦点。

“缺电潮”还将持续多久？为何今年电力再度吃紧？如何坚守“不拉闸”的底线？

迎峰度夏保供电迎来关键时刻

今夏以来，全球大范围出现持续性高温天气。在罕见热浪侵袭下，多地用电紧张，迎峰度夏保供电迎来关键时刻。

工业大省四川情况尤为严峻。进入7月以来，四川用电负荷接连创历史新高，电力保供形势十分严峻。为此，该省决定启动有序用电模式，工业企业限电停产，让电于民。

除四川外，安徽、浙江、江苏等地也面临电力供应紧张局面。

目前，浙江宁波3300余家企业已主动响应国家电网错峰用电需求，调整生产计划。

安徽发布《致全市电力用户节约用电倡议书》，称今夏全市电力供需形势紧张，倡导工业企业要科学合理安排生产班次，错避峰让电，主动支持缓解用电高峰时段供电压力。

江苏南京发布节电倡议书，要求机关事业单位带头节电、工业企业严格科学用电、加强公共场所合理用电、提倡家庭生活节约用电。

极端天气“烤”验电力供应

去年9月，限电风波席卷全国多地。为保障迎峰度夏的电力安全，不再出现“拉闸限电”情况，今年官方已部署多项举措保障电力供应。

今年以来，能源价格总体稳定。上半年，中国煤炭产量增长11%，电力生产保持增长。为何如今电力却再度吃紧？

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对中新社指出，从需求侧来讲，今夏全国持续高温，多地电量需求激增，用电负荷较大，给电力供应带来一定挑战。

林伯强分析说，除了高温，今年“缺水”问题也尤为严重。据了解，7月份以来，长江流域降雨量较常年同期偏少四成，为1961年以来同期最少，江河来水也偏少两到八成。

他进一步说：“缺水导致水电出现巨大缺口。以四川为例，该省主要以水力发电为主。从供给侧来说，今年该地降水量显著降低，各大流域来水锐减造成水电发电出力骤减，这是四川缺电的主要原因。”

如何坚守“不拉闸”的底线？

全国多地电力供需矛盾突出，如何坚守“不拉闸”的底线？此次“缺电潮”还将持续多久？

林伯强分析，随着夏季进入尾声，高温逐渐结束，预计一两周之内，大部分缺电地区“电荒”将显著缓解。

他继续说，全国总用电量中工业用电占比最大，约为70%，而城乡居民生活用电占比较小。保居民始终是政府的底线，因而在电力紧张情况下，坚持有序用电，有利于缓解电力供应紧张的局面。

需要强调的是，有序用电指采取错峰、避峰、轮休、让电、负控限电等措施，避免无计划拉闸限电。

“往年四川电力供应较为充裕，会支持其他省份电力，但今年可能得倒过来了，需要其他省份支持四川了。”林伯强说。

目前，四川已启动三级保供电调控措施，竭力保障民生用电。

此次由“缺水”导致的电荒再度为电力保供工作鸣起警钟。在林伯强看来，此次缺电主要由于降水骤减所致，并非电力系统运行出现问题。因此，从根本上讲，防范此类现象再发生，需要全球合作，共同解决极端气候变化问题。(完)

(责编：袁勃、胡永秋)

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