本报广州电 （记者罗艾桦）8月10日，广东省发布全国首份区县级数据要素市场化配置改革行动方案，并对首批“数据经纪人”进行授牌。它们分别是广东电网能源投资有限公司、广州金控征信服务有限公司和广州唯品会数据科技有限公司，均来自国家人工智能和数字经济试验区——广州市海珠区琶洲人工智能与数字经济试验区。

广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞介绍，“数据经纪人”是指在政府监管下具备开展数据经纪活动资质的机构，主要担负三方面职责：一是受托行权，即数据拥有者可以授权数据经纪人行使权力；二是风险控制，在数据流通交易过程中起到中介担保作用；三是价值挖掘，挖掘数据要素价值，充当数据价值发现者、数据交易组织者、交易公平保障者、交易主体权益维护者等多重角色。首批数据经纪人中，广东电网能源投资有限公司将从“电力看制造”“智能制造数据服务”“产业诊断分析服务”三个应用场景着手，利用电力数据解读产业、行业机遇；广州金控征信服务有限公司将为产业链上下游企业提供金融及数据服务，在信贷等领域提升企业融资效率；广州唯品会数据科技有限公司将从行业销售分析、市场反馈、定价指引、细分属性分析四个方面提供数据产品服务。

(责编：胡永秋、袁勃)

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