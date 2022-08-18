苏 滨

率先建成全省统一的数字政府平台；率先组建大数据交易所；获批建设全国一体化算力网络国家枢纽节点……8年时间，贵州数字经济异军突起，大数据成为贵州一张亮丽名片。

面对新一轮科技革命和产业变革，贵州审时度势，多管齐下，抢抓数字新机。数字经济增速连续七年位居全国第一，贵州在后发赶超中赢得发展先机。

抢抓数字新机，找准自身优势是前提。发展大数据，贵州到底有何优势？问企业，他们会说能源丰富，电价较低，能吸引大批企业落地集聚；问专家，他们会说地质结构稳定，气候适宜，是储存数据的理想之地；问政府，他们会说优良的营商环境，便捷的交通网络，过硬的政策支持，发展潜力巨大……

这些均为外在优势。从脱贫攻坚到全面小康，从发展滞后到冲出“经济洼地”，贵州全省上下团结奋进，拼搏创新，苦干实干，各项事业大踏步前进，这种敢闯敢拼的精气神也是深耕大数据的内在优势。

抢抓数字新机，超前谋划布局是关键。2013年，中国大数据发展拉开序幕，贵州主动借鉴经验，试水大数据产业。2014年，贵州将发展大数据上升为全省战略行动，全力扬帆数据蓝海。2015年，全球首个以大数据为主题的博览会在贵阳举行。2016年，首个国家大数据综合试验区在贵阳开建……以建设国家大数据综合试验区为主抓手，以发展数字经济为主方向，贵州努力闯出一条地区大数据快速发展之路。

“十三五”期间，贵州数字经济增速领跑全国，在全国率先编制发布《贵州省大数据与实体经济深度融合实施指南》，持续推动大数据与实体经济的深度融合。2021年底，《贵州省“十四五”数字经济发展规划》《国家大数据（贵州）综合试验区“十四五” 建设规划》等相继印发，为在实施数字经济战略上抢新机，高质量建设数字经济发展创新区开拓路径。

抢抓数字新机，培育特色品牌是抓手。说起贵州，人们会想到大数据；提起大数据，不少人会想到数博会，即中国国际大数据产业博览会。

作为全球首个以大数据为主题的博览会，自2015年创办以来，数博会已连续成功举办八届，成为展示最新成果、引领行业发展的国际性盛会，交流发展思想、创造合作机遇的世界级平台。随着数博会的传播力、影响力不断提升，越来越多的企业、人才、资金、技术向贵州集聚，数据要素潜能被逐一激活，贵州正成为发展数字经济的热土。

抢抓数字新机，赋能千行百业是方向。扫描二维码，摊贩的经营资质、健康证等一查便知，食客可以安心就餐；打开手机应用，实时捕捉心率、睡眠等数据，帮助老年人有效管理慢性病……在贵州，大数据应用已延伸到诸多领域，时刻影响着日常生活。

数字产业化，产业数字化。实体经济是经济之本，推动大数据“下田”“进厂”，有效赋能千行百业，加速与实体经济深度融合，才能为数字经济创造源源不断的发展动能。

(责编：胡永秋、袁勃)

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