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未来三天，北方有较强降水，南方持续高温

多地多部门积极做好防汛抗旱各项工作

2022年08月18日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月17日电　17日，记者从中央气象台获悉：未来三天，我国北方将有一次新的较强降水过程，降雨落区与上一轮高度重叠，需高度关注降雨引发的次生灾害影响。未来一周，南方高温仍将持续。17日18时，中央气象台发布暴雨蓝色预警，与自然资源部联合发布地质灾害气象风险预警，与水利部联合发布橙色山洪灾害气象预警。

　　本轮降雨主要影响青海东部、甘肃东部、宁夏、陕西北部、内蒙古中东部、山西中北部、京津冀以及东北等地，降雨云团自西向东移动，主要影响时段为17日和18日。

　　国家防总决定于17日19时针对北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、陕西、甘肃等省（自治区、直辖市）启动防汛四级应急响应。17日，国家防总办公室、应急管理部组织防汛抗旱专题视频会商调度，围绕新一轮强降雨过程防范应对、超警河段巡查防守、长江流域持续高温省份抗旱保供水工作作出安排部署，强调要切实压实防汛责任制，尤其是山西、陕西、内蒙古等北方省份要时刻严密防范局地极端强降雨引发的山洪灾害、中小河流洪水。在长江流域部分省份抗旱保供水工作中，要督促相关地区立足抗大旱、抗长旱，落实好抗旱责任，强化三峡等骨干工程水量调度，优化水资源配置；组织应急拉水送水确保群众饮水安全，同时全力保障工农业生产用水，最大程度减轻干旱影响和损失。

　　根据国家气候中心监测评估，综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间，从今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。在今年夏天以来的高温事件中，川渝高温强度持续领跑全国。17日12时，中央气象台高温实况排行榜显示，川渝地区“包揽”了全国高温榜前十，最高气温突破40摄氏度。中央气象台首席预报员孙军介绍，川渝高温与江汉、江南等地高温成因一致，都深受副热带高压控制，副热带高压异常偏强导致高温持续时间长。川渝地区高温居前列，主要受地形地貌的影响，川渝地区被高原和山脉包围，地形封闭，不利于空气的扩散，特别是在副热带高压影响下，增温快、散热慢，更易导致气温升高。

　　记者从水利部获悉：8月份以来，水利部门已调度长江流域控制性水库群向中下游地区补水53亿立方米。当前长江流域水稻等秋粮作物正处于灌溉需水关键期，为遏制长江中下游干流水位快速下降趋势，确保沿线灌区和城镇取水，水利部决定实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”，自16日12时起，调度以三峡水库为核心的长江上游梯级水库群、洞庭湖湘资沅澧“四水”水库群、鄱阳湖赣抚信饶修“五河”水库群加大出库流量为下游补水，计划补水14.8亿立方米。指导督促相关地区全力做好泵站、水闸等水工程调度，精准对接灌区、城乡供水取水口，多引、多提、多调，确保旱区群众饮水安全，保障秋粮作物灌溉用水。

　　17日6时24分，江西省气象台继续发布高温红色预警。自16日16时起，江西省防汛抗旱指挥部启动抗旱Ⅳ级应急响应，江西省应急厅、省水利厅同步启动抗旱Ⅳ级应急响应。贵州省防汛抗旱指挥部决定于16日14时针对遵义市、铜仁市、毕节市、黔东南苗族侗族自治州、黔南布依族苗族自治州启动抗旱Ⅳ级应急响应。目前，贵州省防指办公室、省应急厅已派出工作组赴铜仁、遵义等地指导帮助抗旱救灾工作。

　　（综合本报记者李红梅、邱超奕、李晓晴、周欢、程焕报道） 


　　《 人民日报 》（ 2022年08月18日 14 版）
(责编：罗知之、陈键)
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