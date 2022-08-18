人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

九岭山自然保护区发现江西大鲵野外纯种种群

科学家推测：中国大鲵可能包括8个物种

本报记者  朱  磊  杨文明
2022年08月18日08:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年春季，中国科学院昆明动物研究所科研团队确认在江西九岭山国家级自然保护区内发现江西大鲵野外纯种种群，江西大鲵也成为目前我国首个遗传身份明确且野外稳定繁殖的中国大鲵纯种种群。

　　这不是科学家第一次发现俗称娃娃鱼的中国大鲵存在隐存物种。2018年，中国科学院昆明动物研究所研究员车静所带领的团队在全国范围内收集了上千份中国大鲵样品，基因组分析结果意外发现中国大鲵并非单一物种。研究数据显示，中国大鲵至少有5个物种。同时，研究团队还在养殖场种群中意外发现另外两个独特支系，加之据记录分布于海拔4200米的青藏高原种群，推测中国大鲵有可能包括8个物种。

　　中国大鲵曾广泛分布于长江、黄河及珠江流域的18个省份。自20世纪50年代起，由于栖息地连续遭到破坏及人为过度捕捉，中国大鲵野生资源迅速减少。为寻找中国大鲵野外种群，科研人员在全国各地野生大鲵历史分布区、自然保护区开展问卷调查。“我平时不定期在辖区的溪流附近巡查、夜观时，经常能看到娃娃鱼，大的有七八斤、80厘米左右，也看到过大概10厘米的娃娃鱼幼苗。”早在2019年7月，九岭山保护区大杞山站站长彭勇与中国科学院昆明动物研究所研究人员的交流，就让研究人员眼前一亮——大的七八斤，说明确实是大鲵而不是小鲵或者蝾螈；小的10厘米，说明还有野外繁殖种群。

　　当时，研究人员跟随彭勇溯溪调查，发现4只大鲵。无损采样和遗传鉴定后，研究人员更是兴奋。综合形态学和遗传分化证据，研究人员最终将其描述为一个新种——江西大鲵。调查发现，不仅在保护区内，靖安县当地大鲵养殖场内的种群也是本地纯种。

　　为进一步摸清江西大鲵的野外分布区域和生活史，以便更科学有效保护这一种群，车静团队与江西省科学院生物资源研究所研究员戴年华团队以及保护区开展了为期两年的监测，不仅观测到了新孵化幼鲵的觅食活动，还找到了野外繁殖洞穴，这些区域也是未来栖息地保护的关键区域。

　　“目前调查显示，江西大鲵种群是一个单点分布的孤立种群，该种群可能面临数量较少、相对孤立以及栖息地环境变动等困难，亟须建立相应的保护行动计划、开展抢救性保护工作。此外，综合考察和比较研究提示，相较于通常以水域范围设置的水生生物保护区，能囊括山、水生态系统的自然保护区设置对大鲵野外种群的保护将会更加有效。”车静认为，进一步在全国范围，特别是保护区内开展系统的野外调查，有望发现更多类似的纯种野生种群。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月18日 14 版）
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
元宇宙产业发展论坛成功举办 共话趋势与变革
　　人民网青岛8月16日电　8月16日，以“虚实共生 数字新未来”为主题的2022智能视听大会在青岛开幕。当天下午，元宇宙产业发展论坛成功举办。…
“红色云展厅”进校园研讨会在青岛举办
　　人民网青岛8月17日电 （记者许维娜）8月16日，2022智能视听大会开幕。作为本届大会的亮点之一，以“传承红色基因 弘扬伟大建党精神”为主题的“红色云展厅”进校园研讨会在青岛举办，“红色云展厅”党史学习教育阶段成果书籍《红云——初心故事与精神基因》同期发布。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部