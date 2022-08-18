本报记者 李林宝

日前，广东省珠海市金湾区平沙镇的前锋生态园内，种植园区的葡萄架下已是硕果累累，吸引了众多热爱美丽乡村的游客。生态园停车场内，南方电网广东珠海供电局刚刚交付的6个充电桩，为驾驶新能源汽车的游客解决了后顾之忧。

近日，南方电网广东电网公司还制定专门工作方案，决定通过加快构建新型电力系统、持续优化农村用电营商环境、支持乡村特色产业发展壮大、提升公共文化设施和农村人居环境等19项重点措施，在乡村产业、人才、文化、生态、组织等方面发力，为巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴贡献力量。

升级改造农村电网

5月以来，广东省汕头市金平区启动乡村振兴农村电网路灯建设项目，为农村道路安装约1.25万盏路灯。

政府部门不断传来报装工单，南方电网广东汕头金平供电局鮀浦供电所的客户经理马伟明也忙着走街串巷、勘察现场、制定方案。“以前，晚上从巷口望进去一片漆黑，夜间出行很不方便，村民只能自己拉电线、装灯泡，不够亮也不安全。”马伟明指着鮀莲街道新装的路灯说，“如今，整条街的路灯顺利通电，能为村民们做点实事，辛苦点也是值得的。”

广东电网去年投资了100多亿元升级改造农村电网。目前，广东电网正着力构建新型电力系统，加快建设足以支撑乡村振兴的现代化农村电网，持续提升农村电网供电能力，服务农村新能源的开发利用，建设一批现代化农村电网示范县、新型城镇化配电网示范区和新电气化示范村。

广东省清远市新马村便是电力支撑乡村振兴的重点地区。南方电网广东清远供电局为新马村量身定制了建设以新能源为主的新型农村电网专项方案，从两年前便开始打造“双电源智能中压网架+屋顶光伏分布式能源+储能式微电网”结构的多重保障系统，为村里增添绿色新名片。

优化农村用电营商环境

“再过3个月，这批果子就能成熟了。”铭丰农业发展有限公司负责人说，该公司在广东省茂名市化州市新安镇新塘村承包种植了80亩青柚。规模化种植用电要求高，广东电网的驻镇帮扶工作队联系到了南方电网广东茂名化州供电局新安供电所，为该公司报装用电开通了“绿色通道”，迅速解决了“水肥一体”设备的用电，让80亩青柚赶上了今年的成熟季。“后面村里还打算建物流项目，我们有专人一直跟进，帮乡亲们守好眼前的‘金山银山’。”服务队队员刘银章说。

一直以来，广东电网致力于推动城乡供电服务均等化，主动挖掘和对接农村产业发展用电需求，精简办电手续、降低办电成本，全力提升农村用户的获得感。

珠海市斗门区白蕉镇有“海鲈之乡”的美誉，当地新建的强竞生态农业产业园在近期通电，将带动镇上4000多户农民开展海鲈养殖。“我们成立了服务产业园的专班，全力推动项目进度，从受理申请到通电仅用时23天。”南方电网广东珠海斗门供电局的客户经理陈耀珊说，“通过延伸业扩投资界面，为企业省下了上百万元的接电成本。”

支持乡村特色产业

7月，又是蝉鸣荔红时，走进广东省惠州市惠阳区镇隆镇黄竹沥村荔枝产业基地，入眼一片红艳鲜亮，鼻间一阵甜香萦绕。“每天有10万斤荔枝从这里发往全国各地。”丽景荔枝专业合作社负责人卢金介绍。早在5月，南方电网广东惠州惠阳供电局镇隆供电所客户经理李诗梦就发现合作社用电激增，原来的变压器已难以满足不断扩大的生产需求。“经过了解，原来是合作社增加了多个冷藏室、烘干机和灌溉设备。”李诗梦主动联系卢金，商量办理用电增容。

“5月份完成增容后，我们在生产上就可以安心用电了。”卢金说。不仅如此，近期李诗梦还带着运维人员对合作社排灌、冷库等设施进行巡护，对供电线路设备进行细致体检。

乡村旅游是推动农村发展的重要途径。位于广东省佛山市的桑园围入选了世界灌溉工程遗产名录，当地政府提出了“桑园围水脉”复兴计划，打造国际文旅度假胜地。桑园围范围内的44个乡村、八大文旅景区迎来了整体的美化提升。

走进其中的松塘村，智能配电房、24小时供电自助营业厅、氢能充电桩等崭新的电力设施与乡村景观和谐相融。旧貌换新颜后，小小的村庄里布满了电力新科技，配电网自愈线路的覆盖率从原来的86.2%上升至100%，供电可靠性大幅提升，保障着游客安心赏景。

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 13 版）

(责编：罗知之、陈键)

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