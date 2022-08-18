本报上海8月17日电 （记者李泓冰、谢卫群）一年一个样，三年大变样，即便是在临港新片区工作生活的人，也不禁为这里日新月异的变化而赞叹。就在这个火热的8月，总投资超180亿元的24个项目集中签约，新型国际贸易公共服务平台上线，建设“智慧、低碳、韧性”城市等行动方案发布……以打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区为目标，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正全力跑出开发建设的加速度。

习近平总书记强调：“要更好发挥中国（上海）自由贸易试验区临港新片区作用，对标最高标准、最高水平，实行更大程度的压力测试，在若干重点领域率先实现突破。”认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，上海大力推进临港新片区全方位高水平开放，持续加大开放型经济的风险压力测试。

以投资贸易自由化为核心的制度体系加快建立。围绕投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由和国际互联网数据跨境安全有序流动等重点领域，临港新片区深入推进制度创新，建设洋山特殊综合保税区，实施以“一线径予放行、二线单侧申报、区内不设账册”等为标志的海关监管制度体系。设立外资控股的合资理财公司、跨国金融集团独资的金融科技公司，率先开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点……临港新片区制度创新不止，实现多点突破。

具有国际市场竞争力的开放型产业体系逐渐形成。三年间，临港新片区前沿科技产业累计签约项目超300个，总投资逾4200亿元，基本形成高端化、集群化、基地化的先进制造业格局。智能新能源汽车产业成为首个突破千亿级规模的产业，“东方芯港”建成国内最为完备的集成电路全产业链生态，“动力之源”集聚一批高端装备制造龙头企业。进驻临港新片区不到两年，上海榕融新材料公司成功生产出可抗1500摄氏度以上高温的氧化铝连续纤维。公司有关负责人关克田说：“临港新片区优越的环境与服务，让我们梦想成真。”

科创动能加速集聚。临港新片区连续四届成功举办世界顶尖科学家论坛，已建立20家科技创新平台和创新载体。高效低碳燃气轮机试验装置、国家海底长期科学观测系统等重大战略科技设施加快布局推进，国家高新技术企业数量已逾800家。日前，临港新片区发布加快创新资源集聚增强经济发展新动能行动方案，明确进一步提升科技创新引领力，完善区域科技创新体系和创新生态。

截至目前，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》分解的78项任务已完成90%以上，形成了87个具有代表性和引领性的制度创新案例。2019年至2021年，临港新片区生产总值年均增长21.3%，规模以上工业总产值年均增长40.2%，全社会固定资产投资年均增长43%，有效推动高质量发展。

“未来的临港新片区，将持续彰显改革开放高地的澎湃活力，以高水平开放为最大红利，以先进制造业为重要基石，以科技创新为强大动力，以新兴服务业为特色优势，建设智慧、低碳、韧性的现代化新城，一定会让更多的人心向往之。”上海市委常委，临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山说。

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 04 版）

(责编：罗知之、陈键)

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