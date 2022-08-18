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全国市场主体超1.6亿户

佘颖
2022年08月18日08:37 | 来源：经济日报
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原标题：全国市场主体超1.6亿户

本报北京8月17日讯（记者佘颖）从国家市场监督管理总局获悉，截至6月底，全国登记在册市场主体1.61亿户，较去年底增长4.4%。其中企业5038.9万户，增长4.1%；个体工商户10794.1万户，增长4.6%。

上半年市场主体发展呈现V字形走势。一季度全国新设市场主体增长7.5%，4月份受超预期因素影响增速下跌，在稳住经济大盘一揽子政策措施作用下，5月份增速恢复至1.4%，随着疫情的稳定控制和市场信心的初步恢复，6月份增速快速回升至19.7%。

1月份至6月份，全国新设市场主体1454万户，同比增长4.3%。其中，新设企业425.9万户，下降3.6%；新设个体工商户1021.4万户，增长8%。

上半年新经济新业态市场主体增长较快，增幅明显高于总体水平。1月份至6月份，全国新设新技术、新产业、新业态、新模式企业229.7万户，占新设企业总量的54.2%，其中现代农林牧渔业、新型能源企业增速均超30%。数字核心产业企业增速抢眼，上半年新设60.4万户，同比增长20%，到6月底，全国登记在册数字核心产业企业达509.5万户，占全部企业的10.1%。

(责编：罗知之、陈键)
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