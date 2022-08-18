刘慧

原标题：谨防高温干旱影响粮食丰收

各地要强化监测预警，及时采取抗击秋旱的措施，努力减少灾害影响和损失，为确保全年粮食丰收赢得主动。要不断提升粮食生产防灾减灾能力。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”，持续推进高标准农田建设，强化农业生产气象保障服务，提升防灾减灾气象服务水平，提高田间管理水平。

俗话说：春旱不算旱，秋旱减一半。当前我国大部地区秋收作物处于产量形成的关键期。但全国20多个省份高温干旱已持续一月有余，一些地方温度高达40℃以上，特别是南方水稻主产区秋旱严重，一些水库山塘蓄水位持续走低、蓄水严重偏少，部分地块严重干旱甚至龟裂，灌区末端、丘陵岗地和“望天田”已经出现部分禾苗枯萎情况，水稻生产形势严峻。必须千方百计预防和避免高温热害，否则，可能会严重影响产量。眼下，各地要强化监测预警，及时采取抗击秋旱的措施，努力减少灾害影响和损失，为确保全年粮食丰收赢得主动。

秋粮作物是全年粮食生产的大头，占全年粮食产量的四分之三，是粮食安全的重中之重。今年我国加大农业政策供给力度，夏粮实现高位增产，各地的早稻陆续完成收获。秋粮面积较上年增加，目前在田作物长势总体较好，但一场席卷全国持续高温干旱天气还是给秋粮生产带来严峻挑战。在秋粮作物中，南方中晚稻受高温干旱影响较大。水稻是我国最大的口粮作物，南方主产区在水稻生产中占有重要地位，播种面积和产量都占全国的近八成。现在距秋粮收获还有50天左右，气象灾害、病虫害等不确定性仍然较大。各地始终紧绷防灾减灾这根弦，抓紧抓细防灾减灾工作。

农业是“靠天吃饭”的产业，特别是粮食生产受天气影响很大。我国自然灾害频发，粮食生产过程实际上就是与自然灾害做斗争的过程。近年来我国深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快高标准农田建设和农田水利设施建设，不断提高抗旱能力；实行种业振兴行动，提升粮食育种水平，研发耐旱耐高温的高产粮食品种，持续提升粮食综合生产能力，农民抗灾减灾能力不断提高，逐渐改变“靠天吃饭”的局面，粮食生产实现“十八连丰”，打破了“两丰一平一歉”的传统周期循环。

从目前来看，我国粮食供应充足，36个大中城市主城区及市场易波动地区的地方成品粮油储备达到15天及以上，防范市场风险能力明显增强。稻谷连年丰收，持续多年产大于需，库存充裕，供应充足，稻米市场持续疲软。今年早籼稻已大量上市，国家每周常规投放最低收购价稻谷，地方各级储备稻谷进一步加快轮出进度，市场供应压力加大，成交价持续下降。但南方地区持续高温干旱，水稻减产预期增强，部分地区稻谷价格有上涨迹象。

有句话说得好：遇到伏旱，光靠老天，收成减半；遇到伏旱，赶紧浇灌。减损就是增产。各地正在全力以赴战高温、抗干旱，组织群众开展生产自救，采取清淤、抽水、打井及寻找水源等方式，最大限度扩大灌溉面积，努力做到重灾区少减产、轻灾区能稳产、无灾区多增产。加强节约用水制度，强化水资源的统一管理和调度，杜绝浪费水资源，提高水资源的利用率。同时，抓住有利天气适时组织开展人工增雨作业，有效缓解了部分乡镇的旱情。而且，干旱易生虫。各地要盯紧草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫、稻瘟病、大豆“症青”等，实现“冲口夺粮”。

从长期来看，要不断提升粮食生产防灾减灾能力。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”，持续推进高标准农田建设，提升土地和水资源利用水平，持续提升粮食育种研发水平，不断研发耐高温耐干旱新品种。强化农业生产气象保障服务，运用卫星遥感技术提升灾害天气预警、病虫害预警，提升防灾减灾气象服务水平，提高田间管理水平，真正实现从“看天吃饭”到“知天而作”的转变，进一步提升粮食安全保障水平。

(责编：罗知之、陈键)

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